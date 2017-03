Qui paie l’addition laissée par la BNS?

La Banque nationale suisse (BNS) a enregistré un bénéfice de taille en 2016: 24.5 milliards de francs. Cette bonne performance, conjuguée à un montant de réserves optimal, va lui permettre de distribuer en plus de son dividende et du milliard prévu pour la Confédération et les cantons, 700 millions.

De quoi faire taire les voix qui critiquaient sa politique l’année dernière? Il est vrai que l’exercice 2015 s’était soldé par une perte de 23,3 milliards. Si l’essentiel des gains provient des positions en monnaies étrangères (19,9 milliards de francs), l’évolution des gains liés au prélèvement d’intérêts négatifs est intéressante. Alors qu’au 1er trimestre 2015 cette ponction avait rapporté à peine 250 millions de francs, elle dépassait les 400 millions au 4e trimestre 2016.

Reste que cet argent n’a pas été «imprimé». Qui a payé? Un certain nombre de banques mais aussi les assurances et les fonds de pension. Aussi longtemps que la Banque centrale européenne (BCE) maintient sa politique monétaire inchangée, la probabilité de taux encore plus négatifs en Suisse est faible. Reste qu’en février la BNS a acheté le plus gros montant de réserves de changes – son second outil de politique monétaire – depuis décembre 2014 (le mois précédent l’abandon du taux plancher).

Espérons que ces achats ne seront pas prémonitoires et que les interventions de changes resteront suffisantes. Des intérêts encore plus négatifs seraient coûteux à l’industrie bancaire mais aussi aux assureurs et aux caisses de pension, soit à nous tous. La BNS n’a pas la tâche facile, alors oui, félicitons-nous de ses bons résultats mais gardons à l’esprit que nous y avons tous, d’une manière ou d’une autre, contribué. (TDG)