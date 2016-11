Quel est votre inconscient politique?

Jeudi soir, j’ai regardé pendant plus de deux heures le troisième débat de la primaire de la droite et du centre, un moment télévisuel que j’apprécie. L’exercice politique a ses limites, mais il est mené sérieusement et reste plutôt de bonne tenue. On a affaire à sept personnalités très distinctes. On peut les apprécier, en préférer une, ou deux, ou trois, faire évoluer ou conforter inconsciemment ses préférences. On peut aussi s’identifier à l’un ou l’autre.

J’éviterai de dire, par souci d’une relative neutralité, à qui de fait je me suis identifié. Car au réveil, je me suis surpris à prononcer mes premières phrases avec la même diction que l’une des sept personnalités. Remontons au second tour de la présidentielle précédente, en 2012, confrontant Nicolas Sarkozy et François Hollande.

A cette époque, mes collègues du Lessac de Dijon, un centre d’économie expérimentale, ont mené une expérience dont le résultat m’obligera à sortir, mais de manière objective, de la neutralité. Ce ne sont que des résultats, des statistiques, issus d’une expérience menée dans un laboratoire de sciences sociales. Une grande partie de la population a tendance à attribuer aux politiciens des traits malhonnêtes. Et cette attribution peut nous amener à adopter, parfois malgré tout, ces mêmes traits.

Au fond, ces hommes politiques sont des modèles, du fait de leur exposition et de leur statut, en bien ou en mal. Dans l’expérience du Lessac, on demandait aux participants d’amorcer une représentation mentale de Sarkozy ou de Hollande, puis on les mettait face à une situation où il pouvait être avantageux de mentir.

Le résultat est qu’une représentation mentale de François Hollande augmentait le recours au mensonge de 12,71% tandis que celle de Nicolas Sarkozy l’augmentait de 37,29%. Naturellement, vous n’êtes pas obligés de me croire. (TDG)