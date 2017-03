Que serait l’Europe sans le Traité de Rome du 25 mars 1957?

Le 25 mars 2017 marque le 60e anniversaire du Traité de Rome ayant fondé la Communauté économique européenne (CEE), prédécesseur de l’actuelle Union européenne (UE). Malheureusement, quasiment personne ne prend jamais la peine d’expliquer à quoi sert l’UE. En règle générale, les proeuropéens se complaisent dans des généralités sur la paix et la prospérité, tout en annonçant un énième projet de réforme, voué, comme les précédents, à sombrer dans les oubliettes de l’histoire. Quant aux détracteurs de la construction européenne, ils profitent de cet événement pour dire tout le mal qu’ils en pensent.

Au fond, quel est l’apport de l’Union européenne? Le moyen le plus didactique d’y répondre est de procéder par une démarche de type contrefactuelle. Autrement dit, tentons d’établir sans jugement de valeur ce qui se serait passé si l’UE n’avait pas été mise en place.

L’Europe de la fin des années 50 était hantée par le communisme soviétique et l’extrême nationalisme/fascisme

Sans la construction européenne, il n’y aurait vraisemblablement eu qu’une simple coopération intergouvernementale. Elle aurait peut-être permis de supprimer les droits de douane sur les produits industriels, mais guère plus. Ainsi, sans l’UE, il n’aurait sans doute pas été possible d’abolir les droits de douane sur les produits agricoles. Surtout, sans la construction européenne, il n’y aurait pas eu un tel degré de démantèlement des obstacles techniques sur les marchandises, les services et les personnes. Une comparaison internationale est édifiante. Malgré tous leurs discours, les autres continents n’ont pas réussi à abolir des barrières dites non tarifaires (autres que les droits de douane). Ils n’ont pas réussi, comme l’UE, à autant harmoniser les normes, les brevets, les certificats, les tests et les règles.

Sans l’UE, il n’y aurait pas eu non plus de véritable concurrence. Sans ce droit unique au monde, les oligopoles et les soutiens financiers étatiques auraient perduré. Sans une Commission européenne supranationale dotée de compétences effectives, il est peu probable que les Etats auraient accepté de lâcher leurs «champions nationaux» et leurs entreprises en difficulté. Le plus spectaculaire concerne la monnaie. Sans la dynamique de l’intégration européenne, il est douteux que dix-neuf Etats souverains auraient librement accepté de sacrifier leurs monnaies nationales pour en créer une nouvelle qui soit supranationale. Cela ne s’est jamais produit dans l’histoire et reste un phénomène extraordinaire. Chacun est libre d’en apprécier ou non la pertinence. Mais nul ne peut nier que c’est tout à fait original.

La politique sociale de l’UE est beaucoup plus limitée que sa contribution économique. Néanmoins, s’il n’y avait pas eu d’intégration européenne, il n’y aurait pas eu de libre circulation des personnes et de système de Schengen. En d’autres termes, les Etats membres auraient sauvegardé leurs politiques en matière d’établissement de ressortissants étrangers.

Ils auraient aussi maintenu des systèmes de contingents. Surtout, ils auraient gardé des mécanismes de préférence nationale dans la plupart des secteurs d’activité. La coordination des systèmes de sécurité sociale aurait été également beaucoup plus difficile à mettre en place. Et pour les Etats qui participent à Schengen, il est douteux qu’ils auraient accepté de lever les contrôles systématiques au passage des frontières (sauf le Benelux et le Conseil nordique).

Toujours dans le domaine social, une politique agricole commune n’aurait pas pu être établie. Il n’y aurait pas eu ces mécanismes pour subventionner les agriculteurs. Sans ces dépenses, de nombreux paysans auraient dû abandonner leur travail ou se contenter de revenus encore plus bas que ceux qu’ils touchent actuellement.

La dernière originalité sociale de l’UE concerne les fonds de développement pour les régions les plus pauvres. Sans ces aides massives, les régions les plus nécessiteuses d’Europe n’auraient jamais pu bénéficier de tels transferts financiers en provenance des Etats les plus riches de l’UE. Les proeuropéens ont souvent tendance à rajouter à ce tableau des myriades d’autres politiques. Mais nous doutons qu’elles aient eu le même impact que celles mentionnées ci-dessus.

En conclusion, la Communauté économique européenne avait été élaborée comme un projet alliant libéralisme économique et activisme social. Elle est le résultat d’une convergence des partis politiques libéraux, démocrates-chrétiens et sociaux-démocrates, rejoints plus tard par les écologistes modérés. Leur but était de trouver une voie intermédiaire entre les deux extrémismes qui menaçaient ou hantaient l’Europe de la fin des années 50: le communisme soviétique et l’extrême nationalisme/fascisme.

Aujourd’hui, avec la montée en puissance de l’extrême droite nationaliste et, parfois, de l’extrême gauche antilibérale, il y a un retour de manivelle logique car le projet européen avait précisément été conçu pour contrer ces forces politiques.

Chacun est libre de porter sa propre appréciation sur les réalisations de l’Union européenne. Ce qui est sûr, c’est que nul ne peut nier que l’Europe aurait un autre visage sans le Traité de Rome du 25 mars 1957. (TDG)