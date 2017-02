Quand la crainte des nuisances du CEVA prend le pas sur les bénéfices du rail

C’est donc reparti. Bâti à 74%, le projet CEVA risque de voir sa mise en service retardée en raison d’oppositions. Echaudés par un chantier dont on ne doute pas qu’il a dû être pénible, des riverains tentent de se prémunir des bruits et autres vibrations de ces trains qui — un jour, mais quand? — rouleront sur la nouvelle infrastructure.

Alors que nos voisins lausannois se sont dotés d’un métro en quelques années dans un climat serein et consensuel et ne comptent pas s’arrêter là, que n’aura-t-on pas entendu à Genève sur son propre projet ferroviaire? Sans revenir sur le vacarme infernal qu’il provoquera (alors que la ligne est tout de même largement enterrée), le CEVA aura été tour à tour accusé d’être dispendieux (alors que les gens de la construction concordent pour juger le projet très économe) ou de faciliter l’importation de malfrats étrangers (comme si la délinquance venait toujours d’ailleurs et comme si la frontière cantonale n’était pas déjà franchie plus de 500 000 fois par jour).

Toute infrastructure nouvelle suscite son lot d’oppositions. Mais comment ne pas voir une particularité dans ce débat genevois interminable où les avantages attendus d’un nouveau moyen de déplacement semblent si rarement prendre le pas sur ses désagréments supposés. La proximité d’une gare dévalorisera-t-elle forcément un bien immobilier? Ne peut-elle pas, au contraire, être vendue comme un atout décisif et lucratif? Pour leur part, les commerçants ont bien compris l’attrait potentiel des futures stations et s’arrachent déjà leurs arcades.

Mais le canton a de longue date un rapport difficile au rail, dont il est singulièrement sous-doté, si on le compare au reste du pays. Il s’est raccordé au réseau ferré dans les années 1850 alors que la Ville abattait, non sans débat, ses fortifications. D’aucuns supputent que son allergie ferroviaire a constitué une prolongation de sa mentalité de citadelle assiégée. Sa Rive gauche, jusqu’ici misérablement desservie par le rail, n’a jamais pu en expérimenter les avantages en tant que moyen de transport régional.

En 2009, tout cela n’a pas empêché le peuple du canton d’approuver le CEVA à une large majorité de 61,2%. Pourtant peu concernées par le tracé, qu’il s’agisse des nuisances redoutées ou des avantages attendus, les communes de la Rive droite desservies par le rail ont toutes accordé au projet des majorités supérieures à la moyenne cantonale. Par exemple, Satigny a plébiscité le CEVA à 66,9%. Comment l’expliquer? On osera une hypothèse. Traversée par le chemin de fer depuis qu’il est arrivé à Genève, éloignée du centre, la commune sait par expérience qu’elle a survécu à ces redoutables trains qui, en revanche, placent ses beaux vignobles à douze minutes de Cornavin. Et sans bouchon.

(TDG)