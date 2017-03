Printemps de l'apprentissage: une success story genevoise

Ce 15 mars, pour la cinquième fois consécutive, l’Office pour l’orientation la formation professionnelle et continue (OFPC) organise dans ses locaux, 6 rue Prévost-Martin, le Printemps de l’apprentissage (Twitter: @cdmgeneve). Cette manifestation a pour but de permettre à des jeunes, de rencontrer des entreprises, dans le but de trouver une place de formation et de conclure un contrat d’apprentissage. Plus de 70 entreprises seront présentes, totalisant 300 places dans 50 métiers différents. Au vu de cette participation c’est déjà un magnifique succès, ce d’autant que plus de 500 candidats sont attendus. Le canton de Genève a été le premier en Suisse romande à développer ce genre de rencontre d’où tout le monde sort gagnant.

Pour les jeunes d’abord. Il n’est pas facile de contacter une entreprise pour demander d’être reçu à un entretien, même lorsqu’il s’agit de répondre à une annonce. Ils se sentent souvent désarmés, manquent parfois de confiance en eux et peuvent être hésitants. Le monde de l’entreprise paraît souvent opaque et peu accessible. Par ailleurs, postuler par écrit, ne donne en soi aucune garantie d’être reçu, pour pouvoir au moins défendre ses chances. En venant rencontrer les entreprises, le jeune aura la possibilité de convaincre son futur maître d’apprentissage, de se voir offrir une place d’apprentissage ou d’autres rencontres destinées à poursuivre le processus de recrutement. Il aura aussi, sans stress, l’opportunité de pouvoir rencontrer plusieurs entreprises lors de la même après-midi. Pour augmenter encore ses chances, le jeune pourra se préparer préalablement grâce à des séances de coaching en présence de mentors, la plupart chefs d’entreprises, qui sauront lui donner les bons tuyaux.

Pour les entreprises ensuite. Le processus de recrutement d’un-e apprenti-e est une opération complexe qui requiert du temps. Il s’agit d’abord de pouvoir compter sur des candidats. Un des moyens usuellement utilisés est l’annonce dans les journaux ou la mise à disposition de la place à repourvoir sur le site orientation. ch. Dans certains métiers, ce sont des dizaines de candidatures qui sont reçues. Qu’il faut analyser, sélectionner avant de recevoir les candidats. Au Printemps de l’apprentissage rien de tout cela. L’entreprise reçoit directement les personnes intéressées, peut à la fois se rendre compte de leur motivation et de leur connaissance des activités de l’entreprise, éléments centraux de toute postulation. Une entreprise a l’opportunité de rencontrer une vingtaine de jeunes. Plus de la moitié des entreprises parviennent à recruter à cette occasion. Elles sont ainsi de plus en plus nombreuses à souhaiter participer à ce genre d’événements, considérant que rencontrer des jeunes dans ce contexte représente une vraie opportunité.

Au-delà des avantages, que procure un tel événement pour les uns, comme pour les autres, le Printemps de l’apprentissage est surtout une histoire à succès car Il offre un cadre propice pour une rencontre réussie entre un jeune et une entreprise. C’est en effet la première condition pour débuter sa formation dans de bonnes conditions et favoriser ce lien de confiance indispensable entre l’apprenti-e et son maître d’apprentissage. (TDG)