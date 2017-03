Pourquoi la stratégie de la sécurité à l’horizon 2030 laisse perplexe

Il fallait oser. Pierre Maudet l’a fait. Avec sa «stratégie sécuritaire du canton de Genève vision 2030, tome I», le chef du Département de la sécurité et de l’économie a livré mercredi en conférence de presse une réflexion générale sur la sécurité, débordant du cadre cantonal. On ne reprochera jamais à un conseiller d’Etat d’anticiper. C’est l’essence même de sa mission. Mais sa bible de la sécurité, étalée sur 45 pages condensées, bourrée de poncifs, peu lisible, laisse perplexe.

Le titre de la page 8 annonce la couleur: «Comment lire cette stratégie.» Il faut s’accrocher et commencer par les grands principes: «La présente stratégie doit être capable de s’adapter aux besoins et aux circonstances, prévus et imprévus, émergents au cours des quinze prochaines années.» Mais encore? Les lignes directrices déclinent un chapelet de concepts: résilience, efficience, interopérabilité, mutualisation, subsidiarité, etc. On vous épargne les définitions. Quatre axes stratégiques émergent: «Intensifier la coopération, promouvoir l’interopérabilité et mettre en commun les compétences. Privilégier la prévention et la dissuasion, garantir la protection et assurer la répression. Garantir la sécurité, la pérennité et le rayonnement de la Genève économique, internationale et touristique. Améliorer l’efficacité des missions de protection de la population.» Dit autrement en une phrase: la vision 2030 repose sur l’anticipation des risques et des menaces pour renforcer la sécurité des Genevois. Tout ça pour ça!

Quant aux objectifs, ils se déploient déjà pour certains, comme la refonte nécessaire du plan catastrophe, dépassé à l’heure de la menace terroriste en Europe. D’autres relèvent clairement de la compétence fédérale, comme le développement de la culture du renseignement.

Cette analyse fourre-tout et redondante émane en partie du nouveau Conseil consultatif de sécurité, inscrit dans la Loi sur la police. Composé d’une quinzaine de membres, de militaires, d’universitaires, de spécialistes, ce conseil est chargé d’observer les évolutions sociétales et leurs conséquences sur la sécurité, pour nourrir la réflexion politique. Une mission coordonnée par Alexandre Vautravers, chargé de mission aux questions stratégiques. Le résultat constitue avant tout un outil de communication politique. Utile pour baliser une législature, ce genre de document stratégique questionne davantage qu’il n’apporte de réponses. Quelle peut être sa pertinence à si long terme? Qui engage-t-il? Quelle sera son utilité concrète?

Champion de l’anticipation, Pierre Maudet annonce déjà le tome II pour le début de l’année 2018. Ça promet. (TDG)