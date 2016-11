Pour ou contre le crédit prévu pour achever l’aménagement de la plaine de Plainpalais?

Plainpalais: si on parlait du projet

Carlos Lopez, coresponsable du projet d’aménagement de la plaine de Plainpalais

Depuis plusieurs semaines, les opposants au projet tiennent un discours binaire et simpliste: aménager les allées, c’est détruire le patrimoine arboricole. C’est faux: avec ce projet, les arbres sains vont être préservés et, dès février 2017, nous allons planter 92 nouveaux arbres, en plus des 90 déjà plantés en 2010 et 2012. Au total, il y aura 255 arbres dans les allées de la plaine, dont 73 qui auront été conservés parce que sains.

Notre projet consiste à planter trois rangées harmonieuses d’arbres sur tout le pourtour de la plaine. A côté des vieux marronniers, on réintroduira trois des espèces originelles de la plaine de Plainpalais: des ormes, des tilleuls, des chênes, qui furent jadis transplantés depuis le bois de Jussy à partir de 1637, ainsi que des micocouliers et des cerisiers. Nous allons également mettre en place des installations nécessaires au bon fonctionnement des marchés: de l’électricité, de l’eau potable, des égouts. Et installer des bancs publics, des tables, des fontaines, de l’éclairage nocturne sur tout le pourtour de la plaine.

Le non de l’association référendaire prétend laisser les choses dans l’état, alors qu’il s’agit, en pensant aux arbres ET aussi aux gens, de réaliser des allées ouvertes à tous: aux enfants, aux jeunes et aux moins jeunes, accessibles aux familles avec poussettes, aux personnes à mobilité réduite, aux malvoyantes. Aujourd’hui, le manque d’espace et le mauvais état du sol des allées rendent difficile la déambulation. De l’autre, il y a le non de ceux qui veulent un abattage complet de tous les arbres anciens, y compris ceux qui sont sains, pour les remplacer par des nouveaux. Ce n’est pas notre choix.

Et ici il faut reconnaître que le manque de communication, à la suite de l’abattage des arbres malades aux mois de septembre et d’octobre, a rendu possible la vague de désinformation et les mensonges qui circulent depuis des semaines, en occultant les véritables raisons du vote, en confondant la population.

Si vous n’avez pas encore voté, je vous invite, lectrice, lecteur, à bien y réfléchir, à entendre tous les arguments et à décider en connaissance de cause.

Et sachez aussi que si nous votons «oui», nous allons gagner du temps et aussi de l’argent. Plus que ça: comme le dit Pepe Mujica, l’ancien et très sage président uruguayen, nous allons surtout gagner du temps de vie et, à Genève, du plaisir à être ensemble sous les arbres de la plaine.

Des entourloupes en cascade

Georges Queloz, ancien conseiller municipal Ville de Genève

La première étape de l’aménagement de la plaine de Plainpalais concernait la partie centrale, équipement technique et couverture de gorrh

. Sachant que le Conseil municipal refuserait l’entrée en matière de la 2e étape (abattage de 184 arbres), le conseiller administratif en charge du dossier a trouvé une astuce: élargir le mail de 13 m de chaque côté, diminuant ainsi la surface de gorrh déjà votée, non réalisée, pour mettre une 3e rangée d’arbres. La première étape sera partiellement réalisée. Un nouveau crédit est voté, on retrouve du gorrh pour près de 3 millions, alors qu’il n’en était plus question.

Etonnant, puisqu’on a diminué la surface de 13 m de chaque côté par rapport au crédit voté. Il n’a sans doute pas été utilisé, et on l’aura payé deux fois.

Cette manœuvre a fait qu’avec mon collègue d’alors Olivier Fiumelli, nous nous sommes adressés à la Cour des comptes. Celle-ci, saisie de ce dossier, n’a pu que, après analyse des faits, dénoncer et demander de procéder à des corrections, mais pas condamner! La sanction doit donc être politique… il faut résolument voter non.

Nouvelle entourloupette! La nouvelle proposition de mettre une rangée d’arbres supplémentaire ne passerait pas, elle condamne toujours les 184 arbres. Dernière version: 6 arbres seulement seraient abattus et 54 transplantés. C’est donc qu’un inventaire de l’état de santé a dû être effectué. On peut comprendre que tous les partis voulaient en finir, mais pas n’importe comment et à n’importe quel prix. Il reste des questions que l’on est en droit de se poser:

Y avait-il un contrat de culture? Si oui, par qui et quand a-t-il été signé? Avec quelle entreprise? Au niveau cantonal, qui est le spécialiste habilité et autorisé à juger de l’abattage d’arbres?

Qui peut croire, dès lors, que le jour du Jeûne genevois, par beau temps, sans vent, un arbre soit tombé sans qu’on ne l’ait aidé? Il y a différentes manières de faire mourir un arbre, une en particulier qui ne laisse pas de trace et qui fait pourrir les racines, c’est bien connu.

L’expertise, faite le vendredi en urgence, et le massacre à la tronçonneuse, entre 22 h et 4 h 30 le matin, de onze arbres et de cinq abîmés durant cette opération interpellent. Si un véritable danger existait, il suffisait de barrer l’accès et de laisser une garde de pompiers.

Est-ce un hasard qu’une conférence de presse soit donnée le lendemain du délai de prise de position des partis politiques pour la votation du 27 novembre, pour annoncer qu’il faut couper d’urgence 34 nouveaux spécimens, alors qu’ils étaient transplantables, devant le Conseil municipal, une fois encore trompé? Une atteinte à la démocratie, au patrimoine et à l’environnement, sans parler des coûts.

