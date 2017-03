Penser à structurer son investissement

En Suisse, les produits structurés sont prisés comme nulle part ailleurs, malgré certains préjugés. Ils peuvent être utilisés de diverses manières – à condition d'être bien conseillé.

La plupart des investisseurs sont peu enclins au risque et préfèrent généralement la sécurité. Aujourd’hui, l’investisseur est face à un dilemme. D’un côté, il peut obtenir plusieurs pourcents de rendement annuel dans les actions, mais il accepte alors une volatilité deux ou trois fois plus élevée. De quoi jouer avec ses nerfs! De l’autre, les placements sans risque comme par exemple les obligations d'Etat ou les comptes épargne ne rapportent plus le moindre rendement dans le contexte actuel de taux bas.

Par conséquent, structurer l'investissement se présente comme une alternative intéressante. Les investisseurs avisés structurent leur portefeuille en ayant accès à différentes catégories de placement (allant des actions aux matières premières en passant par les devises et les intérêts), mais ils savent aussi comment combiner les instruments financiers. Un produit structuré peut ainsi être adapté individuellement à la disposition à prendre des risques de l'investisseur et à ses attentes en matière de rendement. Il constitue une solution sur mesure, disponible dans la quantité souhaitée.

En Suisse, le produit structuré est très prisé, mais on lui reproche d'être trop complexe, de manquer de transparence et de présenter des coûts cachés. Bien souvent, cette critique est basée sur une mauvaise connaissance du produit et des préjugés. Car c'est en effet tout le contraire: les produits structurés sont utilisables de multiples façons et leur transparence en termes de coûts ainsi que les explications détaillées concernant le produit sont très appréciées. A condition toutefois qu'un processus de conseil minutieux ait eu lieu avant l'investissement, qui garantit que l'investisseur présente le profil requis et que le produit est approprié.

*Président de la direction de la Banque Raiffeisen de Meyrin (TDG)