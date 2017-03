Pauline Maitre: «On ne naît pas improvisateur»

Ce samedi 4 mars, un peu partout dans le monde c’est le jour de l’impro et un peu partout dans le monde sont organisés des spectacles aussi divers que variés qui ont pour seule ressemblance d’être totalement spontanés.

L’improvisation théâtrale est une pratique très en vogue, notamment sous forme de match (merci aux Québécois pour cela) mais c’est surtout une pratique vieille comme le monde, les Romains la pratiquait déjà. Il serait peu utile de faire un historique de la discipline en ce que tous les jours elle se renouvelle, elle est nourrie de nouveaux concepts, de nouveaux joueurs, de nouveaux spectateurs.

Faire de l’impro, c’est entrer dans un monde de tous les possibles; où affirmer les choses c’est les faire exister et cela avec l’aide de l’autre – l’autre improvisateur mais surtout le public. C’est s’ouvrir aux autres et s’ouvrir à soi-même. C’est faire confiance à des gens que l’on n’aurait jamais connus sans cette pratique et avoir confiance en ses propres capacités.

C’est également faire ce qu’on ne prend plus (ou en tout cas plus assez) le temps de faire: raconter une histoire pour le plaisir de transmettre quelque chose. Il est encore possible de s’émerveiller devant des histoires grandioses mais aussi devant une simple histoire du quotidien.

On retient souvent des spectacles d’impro leur humour et leur fantaisie mais ce n’est pas uniquement cela.’improvisation est un vecteur d’émotions en tout genre. On peut donc être ému, pleurer, de rire ou de tristesse, être parfois choqué, interloqué, ressortir du spectacle et avoir été, peut-être, un tout petit peu changé de l’intérieur. C’est une pratique avant tout généreuse. Si les improvisateurs ne sont pas entièrement dévoués à l’histoire, alors tout cesse d’exister.

On ne naît pas improvisateur, on le devient. On s’y entraîne, on tente de maîtriser nos tours comme le magicien pour rendre l’illusion plus prégnante au spectateur. Lorsqu’on y arrive, il se passe parfois une chose magique en ce que l’improvisateur lui-même se surprend. Cette perte de maîtrise contrôlée est belle, c’est un retour à l’essence du jeu, à l’enfance où il suffisait d’énoncer pour que tour à tour tout existe.

Les improvisateurs sont de grands enfants, ils se laissent imaginer. C’est une pratique qui fait du bien, qui détend, qui évacue le quotidien et ses soucis.

C’est aussi une ouverture sur la culture, de façon très large. Elle demande d’apprendre à s’exprimer clairement mais aussi de façon plus particulière elle demande de s’intéresser aux grands auteurs. On est amené à lire Molière, Shakespeare, Zola, Kafka, La Fontaine; à comprendre les codes des Westerns, des films de science-fiction, des films muets, de la Commedia dell’arte, de la tragédie classique. Cela permet de voir les choses sous un autre angle de découvrir des auteurs, des réalisateurs, des accointances avec eux. Mais aussi d’expérimenter ces codes de l’intérieur, d’y réfléchir et de les exprimer à sa manière.