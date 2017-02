Parthénon: les frises enfin de retour?

L’objectif du Comité suisse pour le Retour des Marbres du Parthénon, depuis sa création en 2008, est leur réunification. Aussi cherche-t-il à influencer tant les autorités que les opinions publiques en exerçant une pression sur le gouvernement britannique et sur le British Museum.

Cet objectif s’inscrit parfaitement dans les finalités de l’Association Internationale (IARPS) qui regroupe 19 comités nationaux. Depuis la création de l’Etat grec indépendant des réclamations sporadiques ont eu lieu. Melina Mercouri, alors ministre de la Culture, a adressé une demande au Gouvernement britannique et au Musée British Museum pour la réunification des Marbres à leur lieu d’origine. A son initiative l’Unesco, lors de l’Assemblée Générale en 1982 au Mexique, a voté pour la restitution des Marbres par 54 en faveur, 11 contre et 23 abstentions. Des onze membres qui se sont opposés la plupart étaient des Occidentaux.

Le Parthénon est un monument unique, symbole de la culture européenne, fondé sur l’héritage de la Grèce antique. Notre Comité évoque la nécessité de réunifier les frises à leur lieu d’origine baigné dans la lumière de l’Attique. Il s’agit d’une sorte de film documentaire sculpté par Phidias de 160 mètres de longueur. La moitié de ce «film documentaire sculpté» a été enlevée par ordre de l’Ambassadeur Elgin et transportée à Londres pour être exposée en définitive dans une galerie sombre au British Museum. C’est la plus grande spoliation de l’histoire!

Les scènes que l’on trouve et dont une partie orne le Musée de l’Acropole, œuvre majeure de l’architecte franco-suisse Bernard Tschumi, représentent des images de la vie quotidienne des Athéniens: un prêtre et des jeunes filles portant des vases sacrés pour les libations, des scènes de discussion, des cavaliers et des dieux de la mythologie grecque. Ce film sculpté sur des blocs de pierre a été mutilé et porte encore souvent le nom de Elgin Marbles.

Notre politique, comme celle du nouveau président de l’Association internationale le Professeur Louis Godart, propose des actions d’influence et de pression en faveur du dialogue entre Londres et Athènes. L’objectif est d’aboutir à un compromis sous forme d’échanges. Dans le même esprit, l’option proposée par le président Godart consisterait, en compensation du retour des Marbres, de prêts réguliers de la Grèce pour des expositions au British Museum.

Il s’agit d’un cas unique qui concerne la Grèce et le Royaume-Uni mais aussi fondamentalement l’Europe en tant que symbole majeur de son héritage culturel et de son union.

* Le Comité suisse tiendra une conférence de presse au Club suisse de la presse le mardi 28 février à 12 h 15. Ce soir même à 20 h 15 une Table Ronde animée par Darius Rochebin aura lieu après la projection du film «En quête de la lumière d'Homère» à Uni Mail, Salle MR280.

