Parmi Hollande, Sarkozy, Juppé, Le Maire ou Estrosi. C’est Omar Sy qui triomphe

Que retenir de 2016 en France? La question peut avoir un effet apaisant en songeant à 2017. L’année présidentielle qui s’annonce sera d’une férocité sans précédent. Les sujets de fâcherie ne manquent pas dans un pays où le débat démocratique se mue trop souvent en un concours de boules puantes et d’invectives. N’anticipons pas.

François Hollande, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé partent à la retraite. Chacun selon des scénarios différents, mais ces trois personnalités incontournables de la vie politique tricolore de ces trente dernières années ont fait leurs adieux au music hall. Le plus marquant aura été le renoncement de François Hollande. Jamais un président en exercice n’avait capitulé ainsi comme dans un épisode de TV réalité. 2016 est l’année où la France a répudié certains de ses dirigeants.

Au rayon «Hollande», il y a encore la déchéance de nationalité. Un pataquès monstre qui, après quatre mois de polémiques, a été remis au placard. Ce projet de loi, inspiré par les idéologies de la droite la plus dure et proposé par un gouvernement de gauche, a surtout scié la motivation des derniers militants socialistes. Le mot autogoal est faible. D’ailleurs, lors de sa «renonciation» François Hollande a dit «regretter».

Dans le dossier des contritions tardives – donc absurdes – chacun a noté que le candidat à la présidentielle Manuel Valls a désavoué le premier ministre Manuel Valls. Il a promis de supprimer le 49.3, cette disposition qui permet d’imposer un texte sans le parlement, et qu’il a utilisé à plusieurs reprises lors de son mandat. En 2016, on peut dire tout et son contraire.

Toujours au registre de la parole dévaluée, il y a le cas Bruno Le Maire. Il a fait campagne lors de la primaire des Républicains (LR) au son du renouveau et «trompetait» qu’il ne se rallierait à personne. Le soir du 1er tour, il rejoignait déjà François Fillon. Ses électeurs – pas nombreux certes – ont dû apprécier la constance de son engagement.

Plus triste (euphémisme!) a été l’attitude de l’élu LR Christian Estrosi qui a tenté de faire porter la responsabilité de l’effroyable attentat du 14 juillet à Nice (86 morts) au ministre de l’Intérieur socialiste. A l’en croire, Bernard Cazeneuve aurait dû vérifier lui-même le positionnement des blocs en béton à Nice dont Christian Estrosi était pourtant le maire. Bel exemple de la politique qu’on n’a pas aimé en 2016.

Et comme rien n’est jamais simple, l’année 2016 – celle de la crispation identitaire sur fond de guerre de civilisation contre l’islam redouté par tous et annoncée par certains – a désigné Omar Sy personnalité préférée des Français. Un grand black, de confession musulmane, grandi dans la cité de Trappes qui produit des comiques et des djihadistes rejoint ainsi Jean-Jacques Goldman, le Commandant Cousteau et l’abbé Pierre. C’est sympa d’avoir Omar Sy pour conclure un papier sur l’année du pire. Avant la prochaine?

