C’est un tremblement de terre qui secoue le hockey genevois. Le visage de Ge/Servette subit bien davantage qu’un simple lifting. C’est une véritable métamorphose à laquelle le peuple grenat assiste. Avec son lot d’interrogations, son lot de gros doutes. Avec son lot de défiance vis-à-vis d’une équipe qui se met en place dans la douleur. Avec son lot d’espoirs, aussi.

En chef de file de ce Ge/Servette qui veut voir grand, un homme, Mike Gillis, se profile comme le nouveau patron. L’ancien «general manager» des Canucks de Vancouver, en NHL, a pris le pouvoir lors d’une conférence de presse mercredi 22 mars. Ce jour-là, Chris McSorley a annoncé qu’il abandonnait le poste d’entraîneur. Une révolution après seize ans de règne.

Mike Gillis affirme que cette décision a été prise par McSorley lui-même. On n’est pas obligé de le croire. On peut aussi imaginer qu’en bon financier, il a mis dans la balance les conséquences – économiques et populaires – d’un licenciement sec de l’ancien «boss» des Vernets.

Il se dit donc persuadé que Chris McSorley est le meilleur pour occuper ce poste de «general manager». Il appelle même de ses vœux que l’Ontarien «soit le meilleur en Europe à ce poste».

Il n’en dira pas tant de celui qui est encore président des Aigles: Hugh Quennec.

En annonçant qu’il allait très prochainement devenir copropriétaire du club à hauteur de 50%, Gillis a donné le coup de grâce à un homme dont le discrédit auprès des autorités n’est pas une vue de l’esprit.

En prenant de fait le pouvoir, Mike Gillis, qui est aussi l’homme des investisseurs du futur complexe de la nouvelle patinoire, lance un signe fort à des politiques qui n’en finissent pas de vérifier – avec une troublante minutie – la crédibilité de ces financiers.

Gillis croise les doigts. Tout son projet repose sur la réussite de ce dossier. Lui qui voit grand pour Genève espère pouvoir être jugé sur autre chose que des paroles.

Pour éviter un nouveau tremblement de terre, on attend des actes.

(TDG)