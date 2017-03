Mourir heureux en EMS: une ambition illusoire?

L’une de mes grands-mères bien-aimées a rejoint les étoiles peu après son entrée dans une maison de retraite toulousaine. Encore sacrément en forme malgré ses 94 printemps, elle supportait difficilement sa cohabitation avec «tous ces vieux», comme elle disait… Des personnes, il faut bien le dire, pour la plupart très atteintes dans leur santé. Contrairement à la vivacité d’esprit de mon aïeule, préservée jusqu’à son dernier souffle.

Dix ans plus tard, Jean-Marc Guinchard, président de l’Association genevoise des établissements médico-sociaux (Agems), regrette que l’image des EMS reste aussi figée: «On entend encore trop souvent: «Ne mettez surtout pas vos parents dans ces mouroirs!» Résultat, les familles ressentent beaucoup de culpabilité, ce qui ne facilite souvent pas les relations avec le personnel soignant.» Heureusement, on réfléchit aujourd’hui à des hébergements plus adaptés aux profils spécifiques des personnes âgées. Avec des ambitions de partage intergénérationnel plus joyeux et plus stimulant. «Nous voulons bannir toute image misérabiliste et repoussante du vieillissement», nous déclarait ainsi récemment Philippe Guéninchault, directeur des Lauriers, à la Servette, et de Stella, à Sécheron, dernier-né coloré des EMS genevois…?inspiré de l’ensemble du Nouveau Prieuré, à Chêne-Bougeries. Un modèle du genre, avec une crèche, un foyer pour polyhandicapés, une résidence estudiantine et une vingtaine d’appartements. Le concept même que préconise avec force la Fédération genevoise des EMS (Fegems), qui rassemble 44 établissements.

Selon cette organisation faîtière, l’EMS du futur doit devenir un pivot du quartier qui participe à ses activités et offre des facilités de proximité aux aînés autonomes. Bon élève, Stella accueille déjà des locataires en âge AVS dans des logements indépendants. Un dispositif qui permet à ses occupants de bénéficier des services assurés par l’EMS et qui favorise une adaptation progressive à la vie dans de tels lieux.

Et pourtant, on ne devrait plus construire d’EMS à Genève avant quinze ans! La planification décennale n’en prévoit pas; s’ajoute à cela une durée de cinq ans environ pour bâtir un nouveau bâtiment. Page Les raisons de ce choix politique? Budgétaires, mais aussi la volonté de concevoir des structures intermédiaires plus légères proposant un accompagnement évolutif jusqu’à une éventuelle entrée dans un EMS bien intégré à la cité. Un schéma fait de synergies qui doit permettre de mourir heureux. Sacré défi alors que s’ajoutent aux problèmes physiques des seniors toujours plus de troubles cognitifs.

(TDG)