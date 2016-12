Mobilité, la recette genevoise qui garantit l’indigestion

En cette période de fin d’année, on nous propose une bonne vieille recette genevoise pour les repas de fêtes. Prenez un projet lié à la mobilité, ajoutez-y un monde associatif en mal de visibilité, une louche de mauvaise foi, mélangez bien, laissez mijoter très longtemps et servez bien chaud afin de s’assurer que tout le monde se brûle les doigts.

Telle est, en substance, la recette de l’aménagement des transports dans notre canton. Une recette ancestrale que certains milieux s’évertuent à inscrire quotidiennement au menu politique.

Or, à force, l’indigestion guette. Plusieurs associations annoncent ainsi avoir déposé un recours contre l’autorisation de construire de la future route des Nations. Motif avancé: l’autorisation de construire ne ferait pas suffisamment place à des mesures en faveur de la mobilité douce et des transports publics.

En matière de transports, on pensait pourtant la hache de guerre enterrée. En juin de cette année, la population genevoise plébiscitait en votation la loi «pour une mobilité cohérente et équilibrée», fruit d’un compromis âprement débattu au Grand Conseil. Cette loi, appelée à définir la manière dont le canton doit gérer les priorités en matière de politique des transports, fait une large place à la mobilité douce et aux transports publics, en particulier en ville. Lors de son adoption, elle a été présentée par ses auteurs comme le compromis qui mettrait un point final à la guerre des transports. Tout le monde ou presque s’y retrouvait et Genève allait pouvoir avancer.

L’encre de la loi est à peine sèche que l’on décide de remettre le couvert. Les recourants mettent en doute la réalisation des projets de transports en commun? La loi sur le réseau des transports publics stipule pourtant très clairement que la ligne de tram 15 sera prolongée jusqu’au Grand-Saconnex dès que la route des Nations sera construite. Difficile d’être plus clair… En faisant recours contre la construction de la route des Nations, la réalisation de cette ligne de tram est donc potentiellement retardée. Comme quoi, les amis des transports publics ne sont pas forcément ceux que l’on croit…

Qui plus est, la construction de la route des Nations implique des mesures de suppression du trafic de transit dans les communes adjacentes et en faveur de la mobilité douce. Les habitants de Genève, du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy seront les premiers à en profiter au quotidien, ce qui est confirmé dans le rapport d’impact environnemental du projet.

Au final, ce recours doit être considéré pour ce qu’il est: un coup de publicité de ses auteurs, sans raison d’être et lancé au détriment de l’ensemble des Genevois. Espérons qu’il sera rejeté comme il se doit et que Genève pourra se prendre à rêver d’une percée positive sur le front de la mobilité cantonale.

* Chambre de commerce, de l’industrie et des services

(TDG)