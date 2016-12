Les effets délétères du populisme

Portés par des majorités certes faibles (mais quelles majorités en démocratie ne le sont pas!), des courants idéologiques convaincus de défendre les intérêts du «vrai peuple» profitent de leurs succès électoraux pour mettre en œuvre des programmes aux effets économiques délétères. Qu’ils soient de gauche ou plus souvent de droite, ces mouvements fondamentalement nationalistes et conservateurs ont pour eux l’adhésion des catégories sociales victimes des inégalités grandissantes qui accompagnent la mondialisation. Ils ont beau jeu, aussi, de souligner l’échec des politiques menées par les équipes sortantes, quand celles-ci n’ont pas, en plus, cédé à diverses compromissions et fait montre de beaucoup d’arrogance à l’endroit des exclus du pouvoir. Il leur est d’autant plus facile, dans ces conditions, de satisfaire séance tenante aux promesses de campagne, même si, à la longue, de telles promesses ne peuvent que léser ceux à qui elles sont pourtant censées profiter.

L’histoire d’après-guerre abonde d’expériences populistes finalement désastreuses. Du dirigisme péroniste au chavisme vénézuélien, les économies latino-américaines sont nombreuses à avoir passé d’une relative prospérité à l’insolvabilité et à la paupérisation pour avoir aligné les promesses intenables. Même constat pour la plupart des jeunes nations émergentes au lendemain de la décolonisation, et mêmes tentations, aujourd’hui, dans les fraîches démocraties d’Europe centrale, à peine dégagées de l’hégémonie soviétique.

L’exemple le plus navrant nous vient peut-être du renversement des valeurs en cours dans la Pologne du parti Droit et Justice (PiS), qui s’ingénie à détruire tout ce que la Plateforme Civique (PO) avait auparavant construit et qui avait fait du pays, fonds européens aidant, l’exceptionnelle réussite que l’on sait. En revenant sur les réformes scolaires du gouvernement précédent, en réintroduisant un âge de la retraite que ce dernier avait sagement reculé pour tenir compte du vieillissement démographique, en distribuant généreusement aux familles des allocations par enfant qui font voler en éclats un équilibre budgétaire jusqu’alors remarquablement respecté, les nouveaux dirigeants appliquent avec obstination, sans aucun égard aux avertissements de Bruxelles et aux appels à la raison d’économistes ayant mené le pays au succès (tel Leszek Balcerowicz, père de la fameuse «thérapie de choc» du début des années 90), un ensemble de mesures qui plaisent à la majorité mais conduiront immanquablement au creusement des déficits et au recul de l’investissement étranger, pourtant si vital pour un pays encore loin d’avoir comblé son retard sur les économies occidentales.

A considérer ce qui se passe en ce moment sur les bords de la Vistule, on ne peut que s’inquiéter de ce qui arriverait, chez nos plus proches voisins, si d’aventure le populisme devait également y triompher.