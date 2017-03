Le risque caché de l’achat d’obligations

Les détenteurs d’obligations ont de bonnes raisons de se plaindre: les taux d’intérêt sont au plus bas et les obligations de la Confédération à cinq ans «rapportent» par exemple –0,5%.

Oui, moins 0,5%, c’est-à-dire du négatif! C’est donc ce qu’il faut payer actuellement pour prêter à l’Etat à long terme.

Les investisseurs se tournent donc toujours plus souvent vers des titres qu’ils auraient fuis auparavant, telles les obligations de longue durée, mieux rémunérées mais soumises à un risque de fluctuation plus grand. Ou encore des obligations de moindre qualité. Pour ces dernières, le risque accru de voir le débiteur dans l’impossibilité de rembourser l’obligation est compensé par un rendement plus élevé.

La prime de rendement recule cependant sans discontinuer ces dernières années. En Suisse, une obligation notée «BBB» – un placement sûr en moyenne – à cinq ans rapport ainsi 0,9%. Soit seulement 1,4 point de pourcentage de plus qu’une obligation «AAA» de la Confédération.

Si l’on tient compte du risque bien plus élevé que l’obligation «BBB» ne soit pas remboursée, cette prime de risque semble donc plutôt modeste.

Les obligations de mauvaise qualité peuvent entraîner de fortes pertes, surtout en cas de dégradation de la situation économique. En effet, les entreprises financièrement fragiles peuvent alors être incapables de rembourser leurs dettes.

Pour se protéger d’une telle mésaventure, il est conseillé de se tourner vers des experts, par exemple dans le cadre d’un mandat de gestion de patrimoine, ou d’acquérir des parts de fonds plutôt que des placements individuels.

*Responsable Clients privés, Banque Migros

(TDG)