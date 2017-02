Le progrès est-il soluble dans la régulation?

Les fractures technologiques entre le Nord et le Sud sont identifiées depuis longtemps. Plus de la moitié de la population mondiale n’a pas encore accès à Internet. L’économie digitale, à l’aide de la téléphonie mobile et des satellites à bas coût, devrait vite conquérir ces utilisateurs aux données inexploitées…

L’autre fracture majeure est générationnelle. Les Millennials (aussi appelée Génération Y) se moquent bien des distinctions entre vieux et nouveaux médias. Car si l’on a pu dire avec McLuhan que «le message est le médium» alors les communautés issues de la génération née avec Internet sont LES médias. En matière d’innovation et de formation au sein des entreprises, notamment. L’enquête de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie dévoilée le 26 janvier souligne les enjeux du tournant numérique.

Si la digitalisation est perçue comme une chance par 60% des entreprises répondantes, 16% la considèrent comme un risque. Le «manifeste numérique» remis au conseiller fédéral Schneider-Ammann dans le cadre de l’initiative Digital Switzerland laisse entrevoir une autre fracture, encore plus à risque. Celle d’une régulation étatique excessive, destructrice des nouveaux emplois.

La crainte est de voir les élans de l’innovation se briser sur l’autel des réglementations. Or, l’éclosion de start-up nécessite des incitations et non des contrôles. La tentation de la régulation, au nom de la justice fiscale ou sociale, va à l’encontre de la transition numérique. Comme les talents ont besoin de pôles d’excellence et ouverts sur le monde, l’innovation digitale a besoin d’un environnement propice.

Le cabinet d’audit EY le met en évidence dans son enquête annuelle 2017 EY Digital Nations. Mais rien n’est acquis. Et la tentation de l’interventionnisme grandit. L’innovation est-elle soluble dans la régulation? Pas sûr. (TDG)