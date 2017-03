Le franc, refuge des élections en Europe

Les élections aux Pays-Bas (hier), l’élection présidentielle et les législatives en France (en avril-juin), les probables élections en Italie (durant l’été) et les élections en Allemagne (en septembre) pourraient voir le renforcement des partis populistes et antieuropéens. Il se peut que des référendums pour abandonner l’euro soient organisés, bien que cette probabilité reste faible en raison de la nature des systèmes politiques des pays concernés. Dans un environnement européen aussi incertain, le franc suisse semble être un véhicule intéressant pour couvrir le risque politique. Il représente un placement refuge plus naturel que l’or ou les bons du Trésor américain. La Banque nationale suisse (BNS) sera d’ailleurs probablement forcée d’accepter un raffermissement progressif de la monnaie en 2017.

Bien entendu, l’économie suisse est loin d’être la plus dynamique du monde: la croissance du crédit et des prêts bancaires a marqué le pas après l’imposition de taux d’intérêt négatifs en 2014 et les exportateurs doivent composer avec une monnaie forte. Mais depuis 2009, le franc s’est apprécié de près de 40% par rapport à l’euro – en incluant la suppression spectaculaire du taux plancher en janvier 2015 – alors que l’excédent de la balance courante du pays s’est maintenu à environ 10% du PIB. Ceci illustre la résilience et la capacité d’adaptation des entreprises suisses. Les excédents extérieurs et les perspectives de croissance – le gouvernement prévoit une croissance de 1,8% en 2017 – devraient soutenir le franc. Dans le même temps, le retour d’une hausse des prix à la consommation (en glissement annuel) en janvier devrait apaiser les craintes de déflation de la BNS.

(TDG)