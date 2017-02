Le carcan des obligations

Lorsqu’un investisseur achète des obligations, il recherche la plupart du temps des cash-flows positifs futurs tout en voulant préserver le capital initial. Mais depuis janvier 2015, la majorité des emprunts disponibles sur le marché suisse offre des rendements négatifs, c’est-à-dire que le prix payé à l’acquisition de la dette est supérieur à la somme des coupons à recevoir additionnés du remboursement du nominal. Dans ce cas de figure, l’investisseur doit faire face à une perte certaine, à moins qu’il ne revende l’emprunt avant son échéance à un prix au-dessus de la valeur d’achat, ce qui sort du cadre strict de l’investissement.

Pour obtenir des rendements positifs, on peut sélectionner des emprunts avec des échéances plus longues (le taux d’intérêt payé par un emprunt augmente avec la durée de vie de la dette) ou avec des risques de crédit plus importants, c’est-à-dire prêter à des sociétés dont la solidité financière est moindre et qui ont donc une capacité de remboursement plus faible. Un mélange de ces deux approches est aussi possible. Evidemment, l’investisseur prend des risques plus importants en suivant une telle logique, qui plus est si le capital investi est peu conséquent et ne permet pas d’avoir une diversification suffisante.

Une autre alternative est d’investir dans des emprunts libellés dans une monnaie étrangère offrant de meilleurs rendements, comme des obligations émises en dollars américains. Là aussi, l’investisseur doit faire face à un risque supplémentaire, celui de la fluctuation du taux de change. Il est possible d’acheter une assurance contre ce risque, mais souvent la prime à payer absorbe la différence de taux livrée par l’autre devise, rendant cette stratégie peu attrayante.

*BCGE Asset management

(TDG)