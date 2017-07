Le PDC suisse veut-il vraiment le rationnement des soins

Quand les acteurs de la politique helvétique ne savent plus sur quel sujet ils pourraient attirer les projecteurs médiatiques, ils se tournent à tout coup vers celui de la santé. Pas étonnant donc que le PDC, en cette période de calme estival, ait annoncé voici quelques jours qu’il allait s’attaquer «au fléau» que représentent les primes d’assurance.

Ce parti, nous dit-on, ne veut pas copier le PS qui, dans une initiative à venir elle aussi, ne songe pas à toucher au système mais envisage simplement de l’accompagner en transférant la charge des coûts de la santé du porte-monnaie des assurés à la bourse des contribuables. Le PDC entend, lui, suivre «une voie nouvelle».

Le PDC aime à rappeler que, grâce à sa position centriste sur l’échiquier politique, il est «le plus suisse des partis politiques», celui qui trouve le plus souvent les solutions correspondant à ce qu’attend la majorité populaire. De ce qu’on sait de son projet, il paraît peu probable que le PDC trouve en l’occurrence une nouvelle occasion de se réjouir.

De quoi s’agit-il? Pour freiner l’augmentation des primes d’assurance, l’intention est, à l’exemple du frein à l’endettement, d’instaurer un frein aux coûts de la santé et d’en ancrer le principe dans la Constitution. Mais si l’on réfléchit ne serait-ce qu’un instant à ce que signifie cette idée, force est de constater qu’elle est totalement irréaliste puisqu’elle implique ni plus ni moins que le rationnement des soins.

Même s’il constitue lui aussi une forme de rationnement, celui des prestations publiques, le frein à l’endettement fonctionne parce qu’il couvre des dépenses inscrites et gérées par nos élus dans le cadre d’un processus budgétaire. Les parlementaires, quand ils y sont forcés, taillent par petites touches dans les multiples postes du budget fédéral.

Mais s’agissant des dépenses de la santé, elles sont engagées librement par les consommateurs et les divers acteurs du secteur, dont aucun ne se sent contraint par une quelconque limite. Dès lors, qui peut croire, si l’initiative du PDC aboutissait et qu’elle était votée par le peuple, que nos parlementaires oseraient, pour stabiliser l’évolution des coûts, réduire le catalogue des soins remboursés, diminuer les investissements hospitaliers, revoir le TarMed à la baisse, imposer des franchises d’assurance élevées pour réduire la consommation médicale ou encore fixer un plafond au nombre des médecins en activité? Pourtant, en régime LAMal, seules des mesures de cette ampleur permettraient de stabiliser la hausse constante des coûts de la santé.

On ne le dira jamais assez: si l’on veut s’attaquer à l’explosion des coûts de la santé, plutôt que de recourir à des placebos et de se défausser sur des boucs émissaires (caisses maladie), c’est la LAMal elle-même que nos autorités doivent réformer, car c’est bien cette loi désastreuse qui est à l’origine des dérives dont souffrent les Helvètes. Mais ce bouleversement ne deviendra probablement possible qu’après l’effondrement du système sous le poids de son obésité. (TDG)