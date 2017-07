Le 25e brunch du 1er Août à la ferme

Pour la fête nationale, quoi de mieux que d’aller bruncher dans une ferme avec sa famille et ses amis? Pour la 25e année consécutive, les paysannes et paysans de Suisse vous proposent de venir célébrer la fête nationale au très populaire «déjeuner paysan» du 1er Août, sous l’égide de l’Union suisse des paysans (USP).

En 1992, l’USP innovait en lançant une idée originale: organiser les premiers brunchs pour la fête nationale. La particularité de cet événement? Le lieu! Ces brunchs sont organisés dans des fermes situées sur l’ensemble du territoire national. A ce moment-là, 535 fermes ont répondu présent dans toute la Suisse, et ce fut un total succès! Avec une demande dépassant largement l’offre, certaines fermes ont été littéralement prises d’assaut et on se souvient encore d’une ferme genevoise ayant accueilli plus de 1000 convives…

Vingt-cinq ans après, au niveau national, ce ne sont pas moins de 350 fermes qui organisent un brunch le 1er août, avec quelque 140 000 participants prévus. Pour Genève, le nombre de fermes organisatrices est resté relativement stable au fil du temps. Cette année, elles sont six à vous recevoir pour un moment convivial autour d’un copieux buffet garni de produits du terroir et de spécialités maison. En plus du plaisir de faire déguster un éventail de produits, les paysans se réjouissent de faire découvrir leur métier, les coulisses de leur lieu de travail et vie ainsi que la diversité de leurs activités.

C’est ainsi une opportunité unique de discuter avec les propriétaires du lieu, ceux qui y travaillent jour après jour. Ils se feront un plaisir de partager les divers aspects de leur métier, d’expliquer son évolution ainsi que les adaptations qui ont été rendues nécessaires à l’agriculture ces dernières années pour relever les multiples défis qui lui sont demandés.

Ce dialogue est primordial à l’heure où les consommateurs sont de plus en plus exigeants envers la qualité des produits qui se trouvent dans leur assiette et où les agriculteurs genevois mettent tout en œuvre pour répondre à cette demande.

Chaque famille ouvre ses portes de 9 h à 13 h, à sa manière, ce qui fait de chaque brunch à la ferme une expérience unique. Rimant avec saisonnalité, proximité et fraîcheur, bruncher à la ferme est devenu une véritable tradition culinaire et culturelle dans notre canton. Cette année, pas moins de 1350 personnes sont attendues à Genève. Afin de ne manquer ni de place ni de fromage, viande et œufs, l’inscription préalable est obligatoire. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire directement auprès des fermes participantes d’ici au 30 juillet (dernier délai). Les adresses et coordonnées des familles paysannes sont disponibles en ligne sur le site www.brunch.ch/fr. (TDG)