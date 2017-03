La retraite avant ou après l'heure?

J’approche de l’âge de la retraite. Je souhaite savoir s’il m’est possible de la prendre après l’âge fixé si je n’opte pas pour une retraite anticipée. Autre question, si j’atteins l’âge de la retraite le 13 du mois, aurai-je droit à la rente à compter du lendemain? A. Bernex

L’âge légal de la retraite, à partir duquel il existe un droit à une rente de vieillesse, est fixé en suisse à 65 ans pour les hommes et à 64 ans pour les femmes, conformément à l’art. 21 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).

Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant celui où cet âge a été atteint et il s’éteint par le décès de l’ayant droit. Vous aurez donc droit à votre rente uniquement à compter du mois suivant votre anniversaire.

Cependant, toutes les personnes assurées peuvent, si elles le souhaitent, toucher leur rente avant même d’avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite, mais au plus tôt à 63 ans pour les hommes et à 62 ans pour les femmes.

En effet, l’art. 40 LAVS prévoit expressément que les personnes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit prend naissance le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus pour les hommes, ou le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus pour les femmes.

En pareille hypothèse, la personne ayant opté pour une retraite anticipée doit s’accommoder d’une réduction actuarielle de sa rente. Conformément au règlement d’applications de la loi, une perception anticipée d’un an entraîne une réduction de 6,8% et un départ à la retraite deux ans plus tôt provoque une diminution de 13.6% (art. 56 RAVS). Attention, en cas de retraite anticipée, la personne reste soumise à l’obligation de payer les cotisations AVS jusqu’à l’âge légal de la retraite.

Par ailleurs, selon l’art. 39 LAVS, il est également possible pour les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse d’ajourner d’une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de cette rente.

L’art. 55 RAVS prévoit que la période d’ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui où l’âge de la retraite a été atteint. La déclaration d’ajournement doit être présentée par écrit dans un délai d’un an à compter du début de la période d’ajournement. Dans ce cas, la rente AVS sera majorée d’un supplément mensuel, lequel sera calculé en fonction de la durée du report de la retraite.

