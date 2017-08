La région franco-valdo-genevoise se construit sans arrogance

Le Grand Genève, comme l’appellent le plus souvent ceux qui le construisent le moins, est une réalité, que cela plaise ou non. Avec 85 000 travailleurs frontaliers étrangers actifs pour un peu plus de 15 000 demandeurs d’emploi genevois, on comprend vite que notre économie ne pourrait pas fonctionner sans cet apport de force de travail. C’est la raison pour laquelle, en 1973 déjà, un accord de solidarité fut passé entre Genève et les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie, pour tenir compte des charges publiques supportées par les communes françaises. C’est ainsi qu’il fut convenu, sans déroger à la convention de 1966 entre la Suisse et la France contre la double imposition, de confirmer l’impôt au lieu de travail, donc à Genève, et de verser à nos voisins 3,5% de la masse salariale brute de ces travailleurs frontaliers.

De 23 500 environ en 1973, et malgré le plus fort ralentissement que l’on ait mesuré depuis 2010 entre 2016 et 2017, leur nombre est donc passé à 85 000, avec une contribution financière de 281 millions en 2016, correspondant à une masse salariale brute de 8 milliards! De quoi susciter des appétits, loin d’être toujours légitimes.

C’est ainsi que nous avons pu lire dans ces mêmes colonnes, la semaine dernière, une singulière requête du maire de Saint-Julien, Antoine Vielliard, qui demande à Genève de justifier de l’utilisation du solde de l’imposition des frontaliers.

D’où la nécessité de rappeler quelques principes. L’accord de 1973 n’a pas de caractère fiscal, contrairement aux accords passés par d’autres cantons (BE, SO, BS, BL, VD, VS, NE, JU), ce que le Conseil fédéral a encore rappelé récemment à plusieurs reprises. Il a été conclu à bien plaire et ne déroge pas à la convention de 1966. Raison pour laquelle, tout en laissant aux départements français concernés toute latitude quant à l’utilisation de la compensation financière, Genève a demandé que des explications lui soient fournies, une fois l’an, par les préfets. Pour le solde de l’impôt à la source prélevé, Genève n’a pas de comptes à rendre à la France.

J’ajouterai qu’une fois les impôts et les charges sociales déduits, le solde des 8 milliards au titre de salaires est largement investi dans la région, qui en bénéficie grandement, avec des infrastructures qui peuvent faire envie au reste de la France et un taux de chômage le plus bas de l’Hexagone.

A l’heure où les défis majeurs que doit affronter notre canton font ressentir cruellement le manque des près de 300 millions versés annuellement aux départements français, il est donc particulièrement maladroit de venir bomber le torse et demander des comptes, ce d’autant que la Suisse investit 1,5 milliard pour le Leman Express, dont personne ne doute qu’il est essentiellement destiné à soulager nos réseaux routiers des pendulaires qui les prennent d’assaut deux fois par jour.

Il restera à nos voisins de faire en sorte que ce moyen de transport soit attractif, ce qui n’est pas une mince affaire. La région doit donc se construire sans arrogance, avec nuance, respect mutuel et parfois, pourquoi pas, reconnaissance. Genève doit reconnaître la contribution des travailleurs frontaliers, sans oublier ses propres demandeurs d’emploi, qui ont bien souvent les compétences requises.

La France, de son côté, doit reconnaître que les salaires versés ici, qui sont souvent un multiple de ce qu'ils seraient dans l'Hexagone, contribuent à la richesse de la région. Et chacun doit avoir à l'esprit que rien n'est jamais définitivement acquis.