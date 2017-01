La prévoyance n’a pas d’âge!

On considère en général qu’il faut commencer à se préparer à la retraite à partir de 45 ans, surtout si l’on envisage de cesser son activité professionnelle de manière anticipée. Une telle démarche est d’autant plus nécessaire que l’on est indépendant et que l’on ne bénéficie pas d’un 2e pilier. Auparavant, il est souvent difficile d’affecter des ressources importantes pour remplir ces buts, surtout s’il y a encore des enfants à charge. L’accent doit être mis sur la protection des risques immédiats susceptibles de frapper les individus et leur famille. Comme le risque d’invalidité et de décès.

A partir de 35 ans, si l’agrandissement de la famille s’accompagne d’une réussite professionnelle, les parents pourront enclencher un processus d’accumulation, en devenant propriétaire de leur logement et en effectuant, s’ils en ont les moyens, des placements sur les marchés.

Dès 50 ans, vient le temps de la consolidation de son patrimoine. On pense au départ en retraite et à ses conséquences financières. Il s’agit d’établir le montant des ressources nécessaires pour couvrir les besoins à venir pour cette période de la vie. Il faut songer à racheter des années de son 2e pilier ou à souscrire des produits de 3e pilier.

A l’âge de la retraite, on entre dans la phase de consommation progressive de son patrimoine, en complément de ses rentes AVS et de celles de sa caisse de pension – si l’on a fait ce choix – et/ou de rentes viagères et des rendements de ses capitaux, selon les décisions qui auront été prises auparavant. A 70 ans, la question de la succession va commencer à se poser.

(TDG)