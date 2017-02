La guerre fiscale aura bien lieu

Tous les lundis, la Tribune de Genève publie un point de vue sur l’actualité signé par un éditorialiste européen, dans le cadre de notre alliance avec six grands journaux du continent: El País, La Repubblica, Le Figaro, Le Soir, Die Welt et Tages-Anzeiger.

En fait, la guerre fiscale a déjà lieu. Chaque Etat tente tant bien que mal de protéger ce privilège qui remonte à la nuit des temps: percevoir l’impôt pour que sa population vive le mieux possible. Mais tout cela se fait de manière discrète. Cette matière étant complexe, un rideau de fumée dissimule les vraies pratiques de chaque pays. Les enjeux sont importants, et la Suisse l’a bien compris: cela explique pourquoi, dix jours après que le peuple a sèchement refusé son plan de taxation des entreprises, le gouvernement helvétique planche à nouveau sur le sujet afin de rassurer les multinationales du cru, encore taxées de manière avantageuse.

Les coups de boutoir de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) ont été nécessaires pour que l’enjeu fiscal apparaisse au grand jour. Lancé en 2013, le projet BEPS de cette organisation est destiné à lutter contre les transferts de bénéfices imaginés par les multinationales pour alléger leur facture fiscale.

Les médias ont aussi joué leur rôle: les révélations dites des «Panama Papers» ont permis à un large public d’apprendre à quel point ces pratiques douteuses étaient utilisées.

Mais cette guerre qui ne dit pas son nom reste vivace. Elle va s’accentuer. Un retour en arrière s’impose. L’enjeu de la concurrence fiscale entre Etats s’est peu à peu cristallisé avec la fin des Trente Glorieuses (1945-1975), période faste stoppée net par les chocs pétroliers. Ces trois dernières décennies, que l’on peut qualifier de Trente Glorieuses de la globalisation, ont vu émerger des stratégies d’optimisation fiscale très agressives de la part des multinationales, grâce aux conseils de fiscalistes de haut vol.

De la crise financière de 2008 aux crises politiques actuelles, en passant par la crise de la dette, la plupart des pays se sont retrouvés endettés. La chasse aux recettes fiscales est donc à nouveau ouverte. Des meutes d’experts essaient de s’aventurer dans l’épaisse forêt des systèmes fiscaux de chaque Etat. Tel pays taxe de plein fouet les impôts sur le bénéfice, tel autre se concentre sur la TVA, tel autre permet aux entreprises de reporter leurs pertes de manière illimitée.

Selon l’OCDE, les revenus fiscaux liés au patrimoine oscillent entre 6,6% et 8,5% du total des recettes fiscales entre la Suisse (6,6%), l’Italie (6,6%), l’Espagne (7%), la Belgique (7,9%) et la France (8,5%), alors que ce pourcentage est beaucoup plus bas en Allemagne (2,6%). Toujours par rapport au total des recettes, les charges de sécurité sociale pèsent lourdement en Allemagne (38,1%) ou en France (37,4%), plus légèrement en Italie (29,8%) ou en Suisse (24,9%).

Le nerf de cette bagarre, c’est l’impôt sur les sociétés, et en particulier sur celles qui se déploient à l’international. Moins en raison des recettes directes qui en découlent que des revenus indirects: taxation des salaires des dirigeants et cadres très bien rémunérés accompagnant ces entreprises, mais aussi dépenses induites par leur installation, les firmes internationales faisant vivre l’électricien, la coiffeuse, le garagiste et le cafetier du coin.

Un seul coup d’œil sur un tableau comparatif lié à l’impôt sur les sociétés suffit à comprendre que la forêt s’est alors transformée en jungle peuplée de lianes. Les exceptions et les dérogations sont si nombreuses que seuls les fiscalistes chevronnés parviennent à conseiller leurs clients de manière efficace. Sur le papier, les Etats-Unis semblent pratiquer une fiscalité lourde. Mais on sait désormais que plusieurs Etats – le Delaware étant le plus connu d’entre eux – s’apparentent à des paradis fiscaux.

Sans oublier de plus secrètes négociations – au plus haut niveau - qui se tiennent dans les bureaux des administrations fiscales de chaque pays.

Dans ce contexte, on comprend mieux pourquoi des dirigeants européens assurent la main sur le cœur ne pas «vouloir punir la Grande-Bretagne» en vidant la City de ses sociétés financières, tout en dissimulant leur autre main, enfouie dans la poche et serrant fort le portefeuille. L’hypocrisie règne en maître. Des coups tordus se préparent. L’«harmonisation fiscale» est devenue au mieux une expression désuète, au pire un gros mot. Le prochain rapport de l’OCDE risque de se transformer en livre de chevet. Et la montée en force des populismes n’arrange rien.

