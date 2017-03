La blockchain, cette autre révolution qui se prépare

Alors qu’on s’agite beaucoup autour de la question des robots et de leurs effets possibles sur l’emploi, une autre révolution, tout aussi importante quoique plus silencieuse, est en marche.

C’est celle de l’utilisation potentiellement universelle de la technologie dite «blockchain». Celle-ci permet d’identifier, exécuter et protocoler en temps réel les échanges de données (contrats, transferts de propriété, certifications, etc.) sur une base à la fois sécurisée et émancipée de tout agent intermédiaire (banque, notaire, registre officiel) par le recours à un réseau de nœuds dit «peer to peer», enchaînant et validant, paquet par paquet, l’ensemble des transactions au fur et à mesure de leur survenance.

Les robots impressionnent mais demeurent de simples machines obéissant aux algorithmes dont sont farcis leurs circuits logiques. Les plates-formes blockchain, elles, révolutionnent le système même des organisations. L’exemple le plus médiatisé de tentative d’application de la nouvelle technologie est bien sûr le bitcoin, moyen de paiement cryptographique aux destinées encore balbutiantes.

Mais d’autres essais, de portée bien plus considérable, sont en train de se développer, aux Etats-Unis comme il se doit, entre acteurs majeurs de la finance alliés pour la circonstance aux géants de l’informatique. Une trentaine d’entre eux (UBS et Credit Suisse en sont), menés par J.P. Morgan Chase, Microsoft et Intel, viennent tout juste de former autour de la plate-forme Ethereum un groupe de recherche baptisé Enterprise Ethereum Alliance ayant pour vocation de généraliser, en le rendant public («open source»), l’usage de cette base de données partagée dans le monde des affaires. Et destiné accessoirement, sinon principalement, à défier un certain nombre d’initiatives concurrentes, à commencer par celle qu’IBM mène sur la base du projet dit Hyperledger développé par la Linux Foundation.

Ce que ces projets ont en commun, c’est de viser au leadership d’une technologie dont on peut être à peu près sûr qu’une fois parvenue à maturité, elle signera la fin d’un mode multiséculaire de formalisation des échanges basé sur l’intermédiation bancaire, la bureaucratie publique et privée et la légitimation par l’autorité. Un deuxième Internet en quelque sorte, bousculant comme lui, mais sur un autre versant, l’organisation du marché au sens large, rendant inutile, et donc faisant disparaître, tout obstacle à l’exercice du libre arbitre dans les relations entre sujets économiques.

Les premiers intermédiaires à se voir ainsi rangés au placard des souvenirs pourraient être les banques (voire les banques centrales, qui suivent l’évolution de près), puis les agents de négoce, les auditeurs, les officiers ministériels, bref, tout ce qui dans le monde d’aujourd’hui est seul habilité à matérialiser en fait et en droit, pour la rendre indiscutable, la volonté des parties à l’échange.

On n’en est certes encore qu’aux prolégomènes, mais l’intérêt porté à la nouvelle technologie par ceux-là mêmes, dans la haute finance d’abord, qui en seront les premiers touchés, montre bien que la révolution est en marche. Et au rythme où vont les choses, demain n’est sans doute plus très loin. (TDG)