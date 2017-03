La Suisse mise au défi de repenser sa relation turque

Zurich peut dormir sur ses deux oreilles. Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu ne participera pas à un meeting public, ce dimanche, dans un grand hôtel proche de l’aéroport.

Le diplomate devait y rencontrer les consuls généraux turcs en poste en Suisse, et s’entretenir avec des membres de la diaspora proches du régime. A quelques semaines d’un référendum sur le renforcement des pouvoirs du chef de l’Etat, le meeting avait tout d’une tournée promotionnelle en faveur du régime d’Ankara.

Vous avez dit sensible? Electrique même. A peine averti, le Conseil d’Etat annonçait mercredi qu’il ne souhaitait pas accueillir M. Cavusoglu, pour des raisons de sécurité: la police cantonale ne serait pas à même d’assurer le bon déroulement d’une visite susceptible de déclencher des débordements.

Dans un pays habitué à accueillir régulièrement des chefs d’Etat et de gouvernement autrement plus exposés que Mevlüt Cavusoglu, le motif avancé par les autorités zurichoises a de quoi faire sourire. Mais le message a porté: hier matin, l’organisateur annonçait l’annulation de la rencontre.

Affaire classée? Pour un temps seulement, car la visite controversée d’un dignitaire du régime n’est que le plus petit des cailloux dans la chaussure de nos relations avec la Turquie. Depuis le début des purges, les demandes d’asile de citoyens turcs affluent en Suisse. Le Secrétariat d’Etat aux migrations en dénombre déjà un peu plus de 400. Et parmi ces requérants d’asile, on compte plusieurs diplomates, dont l’ancien numéro deux de l’ambassade turque à Berne, croit savoir le Tages Anzeiger.

La voie suisse serait celle du dialogue avec le gouvernement et la société civile

La réponse apportée à ces demandes d’asile dira si notre pays a le courage d’accueillir des personnes persécutées pour leurs opinions politiques. Et surtout, elle déterminera grandement la manière dont la Suisse poursuivra des relations avec un Etat turc de moins en moins démocratique.

Après la tentative avortée de coup d’Etat et la première vague d’emprisonnements ordonnés par Erdogan, plusieurs gouvernements européens avaient élevé la voix. Rien de tel en Suisse, où le Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères de l’époque avait au contraire prôné l’apaisement. Yves Rossier estimait contre-productifs les effets de manches européens. La voie suisse serait celle du dialogue avec le gouvernement et la société civile. Et le ton, celui de la «préoccupation» – vocable habituel des diplomates suisses face à une situation délicate.

Quelques mois après, le postulat du Département des affaires étrangères – à savoir un retour au calme rapide dans une société turque solidement enracinée dans la démocratie – ce postulat semble bien naïf.

