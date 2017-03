L’odeur et le goût d’une bulle

La semaine dernière, nous, investisseurs, étions tous prêts! Prêts à voir baisser les bourses mondiales une bonne fois pour toutes. Toutes les excuses semblaient en effet réunies pour tout vendre, la dernière en date étant le discours de Trump devant le Congrès.

Il était en effet possible de penser que le président américain allait lâcher quelque chose de stupide, apte à déclencher cette correction tant attendue. Je dis correction, parce que plus personne ne croit à un krach, sauf quelques irréductibles.

Il n’en fut rien, bien au contraire, notre bon vieux Donald a su servir toutes les techniques de vente utilisées dans ses émissions de télé-réalité pour nous laisser encore suffisamment d’espoir et permettre aux indices boursiers de poursuivre leur cavalcade à la hausse (+ 13% depuis l’arrivée de Trump au pouvoir).

Pour ajouter une couche à l’euphorie ambiante, Snapchat a fait son entrée en Bourse jeudi passé. Pour ceux qui ont plus de 16 ans et qui ne savent pas ce que c’est, Snapchat est un réseau social qui vous permet de prendre des photos et de les envoyer à vos amis, tout en étant assuré qu’elles disparaîtront dans les trente secondes. L’application vous permet également de modifier vos selfies en ajoutant des oreilles de lapin, des dents de chien, etc. Vous admettrez que cette application est une révolution, presque aussi importante que le feu, la roue ou Candy Crush.

Snapchat a perdu 500 millions de dollars en 2016 et ignore s’il sera rentable un jour (son business model n’est pas clair). Le titre a pourtant pratiquement doublé en 48 heures et la capitalisation boursière de Snapchat est de près de 35 milliards, soit plus qu’American Airlines.

Disons que ça ressemble à une bulle, que ça a l’odeur d’une bulle et le goût d’une bulle, mais pour le moment ce n’est encore qu’un marché qui accélère la cadence à la hausse. Enfin, pour le moment! (TDG)