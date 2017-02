L’identité des entreprises dans une économie mondialisée

En 1997, British Airways décidait de supprimer le drapeau britannique de l’empennage de ses appareils afin d’affirmer son caractère mondial. En mai 2001, le nouveau patron de la compagnie, Rod Eddington, le rétablissait.

Même dans un monde qui se veut global et où nombre de sociétés se revendiquent comme multinationales, les entreprises conservent une identité, une nationalité même. Chacun le perçoit déjà intuitivement dans certains cas que l’on peut qualifier d’emblématiques. Qui douterait que Mc Donald’s, Microsoft, Apple, Google ou Coca Cola ne portent en eux des gênes des Etats-Unis d’Amérique? Sony et Nissan ceux du Japon? Siemens et Audi respirent la rigueur allemande, L’Oréal et LVMH le chic français.

Tout cela apparaît évident malgré l’internationalisation des affaires et bien que l’on ne sache pas vraiment quels sont les critères qui permettent de définir une identité. Est-ce la localisation du siège social? L’origine des capitaux? La nationalité des dirigeants? L’emplacement des emplois? Le marché dominant?

Toutes délicates que soient ces questions, elles n’ont pas été rendues anachroniques par la mondialisation. L’immense majorité des sociétés se définissent elles-mêmes en fonction d’une nationalité. Même dans l’Union européenne, qui a institué la «société européenne», ce statut juridique commun à tous les Etats membres rencontre un succès limité. L’identification géographique reste encore considérée comme un atout.

Malgré tous les bouleversements, les entreprises demeurent enracinées

On le constate aussi avec les grands groupes issus des pays émergents qui ont réussi une entrée en force dans le paysage économique mondial au point de peser désormais un poids collectif comparable à celui des Européens si l’on se fonde sur les classements internationaux des grands conglomérats. Or, beaucoup d’entre eux sont soumis à l’influence, à la tutelle, voire au contrôle direct de leur gouvernement. Sans reprendre tous les fantasmes liés à ce nouveau capitalisme d’Etat, l’existence de fortes identités ne peut plus être simplement considérée comme une survivance du passé.

Le mythe de l’identité apatride des sociétés, très prisé dans les années 1980, n’a paradoxalement pas survécu à la globalisation. Malgré tous les bouleversements, tous les brassages, les entreprises demeurent enracinées, incarnées dans des constructions culturelles, historiques et sociales profondément établies, qui influencent sans aucun doute la façon dont elles sont administrées.

Probablement peut-on aujourd’hui considérer que l’identité d’une entreprise s’exprime dans sa gouvernance et dans ce qu’elle fait de sa responsabilité sociale. Mais cela ne parvient pas à l’affranchir de cet Etat-nation qui constitue décidément une création humaine extraordinairement durable, en économie comme en politique. (TDG)