L’horreur du bruit définit la Suisse

Récemment, j’ai eu la visite d’amis venus d’Espagne. Nous leur avons montré Zurich: son lac, sa vieille ville et ses organismes de blanchiment d’argent sur la Paradeplatz. Ils étaient à la fois charmés et inquiets. «C’est très joli. Mais pourquoi le centre-ville est-il si calme?»

Mes amis avaient raison. La Suisse est silencieuse. Nous investissons des sommes importantes dans des rails de tram qui ne grincent pas et méprisons les concierges qui préfèrent les souffleurs à feuilles aux râteaux. Nous aimons notre quiétude et nous la mettons en œuvre avec de plus en plus de détermination. La ville de Bâle a récemment réduit le trafic dans le centre-ville et a donc dû acquérir rapidement de nouveaux véhicules de nettoyage des rues pour remplacer les anciens à essence, trop bruyants. Chaque succès dans la lutte contre le bruit engendre de nouveaux problèmes.

Si une ville réduit son niveau sonore de quelques décibels, une autre ville suit le mouvement; il règne chez nous une concurrence saine. Depuis peu, Zurich teste également les véhicules de nettoyage électriques de type Citycat; en raison de leurs émissions sonores, les véhicules au diesel utilisés jusqu’à présent font partie des usagers de la circulation les moins appréciés de la ville.

Mais l’électrification des véhicules à elle seule ne suffit pas. Le revêtement a aussi son importance. Sur le pavé, même les tricycles électriques et silencieux des facteurs émettent un bruit désagréable. La meilleure solution serait d’asphalter les villes suisses avec du béton silencieux, ce revêtement particulier qui est déjà utilisé sur plusieurs autoroutes du pays et qui réduit le bruit de contact entre les pneus et la chaussée. Mais cela ne plairait pas à la protection du patrimoine.

Le calme suisse n’est pas uniquement un phénomène urbain. Il s’invite aussi à la campagne. Depuis quelques années, les cas de litige relatifs au tintement des cloches de vache qui perturbent le repos nocturne des riverains se multiplient. La nation a beau vouloir garder son image de pays d’agriculteurs, au quotidien, le bruit du bétail dérange. L’argument des agriculteurs, qui avancent que, sans cloches, ils ne retrouveraient plus leurs animaux dans la brume, est tout aussi stupide à l’époque des GPS et de la localisation par téléphone mobile.

Les tribunaux ne font pas toujours preuve de compréhension pour les besoins de calme de la population. Ainsi, dans le Tessin, des inconnus ont voulu faire justice eux-mêmes et ont volé les cloches à un fermier pendant la nuit. Ces inconnus auraient très bien pu être des défenseurs des animaux pour qui le tintement des cloches semblait préjudiciable à leur santé. Dans un cas comme dans l’autre, les cloches sont trop bruyantes. Tout comme le sont celles des clochers: de plus en plus d’adeptes soutiennent l’organisation «IG Stiller» qui se bat contre le vacarme religieux dans le pays entre 22 heures et 7 heures.

La liste des sensibilités suisses pourrait être prolongée à souhait: bruit des avions, fêtards bruyants, voitures de sport: tout est source d’énervement. Après «Non» et «Bonjour», le mot le plus souvent prononcé aux enfants en Suisse est: «Chut». Et souvent, les systèmes d’alarme de voiture qui animent des rues entières pendant la nuit ne sont pas du tout installés en Suisse. C’est clair: l’envie de réduire le bruit est un caprice national.

Cette prise de conscience n’est pas sans importance. En effet, les spécificités du pays sont actuellement un bien précieux. On le lit partout: l’État-nation retrouve son importance et renaît sous un nouveau jour. Les anciennes frontières sont redéfinies, les douaniers reçoivent de nouveaux tampons encreurs, les acquis supranationaux comme le droit international en tant que tutelle des nations libres sont écartés. Il faut revenir à un cadre bien délimité. Chacun pour soi.

On comprend que plusieurs pays se reposent la question de savoir ce qui les définit. Qui sommes-nous lorsque nous nous relevons? En décembre, le Danemark a fait l’inventaire de ses valeurs nationales et bon nombre de pays européens sont en train de préparer des listes comparables. La Suisse aussi. Bien que le pays n’ait jamais été membre de l’UE, il est, selon la droite nationaliste, trop empêtré dans des conventions et systèmes juridiques internationaux qui le freinent. Même la Suisse, affirment-ils, doit se retrouver.

La Suisse a désormais un avantage. Elle sait comment elle est: calme. Si la renaissance de l’État-nation devait avoir lieu, nous sommes prêts.

