L’éducation dans les zones de crise, une source d’espoir pour la future génération

Nous ne pouvons que difficilement imaginer ce que signifie pour des parents et leurs enfants de se trouver en danger de mort, de devoir quitter leur foyer et de ne pas savoir comment survivre jusqu’au lendemain. Or, pour d’innombrables personnes, cette situation est devenue la normalité. De nombreux enfants sont victimes de violences meurtrières et d’abus sexuels dans les conflits armés, sont recrutés de force comme enfants soldats et se voient privés de leur droit à l’éducation. Actuellement, il y a dans le monde quelque 65 millions de personnes ayant dû fuir leur foyer et la moitié d’entre elles sont des enfants et des jeunes. Mais les chiffres ne sont qu’un reflet abstrait de la réalité.

À l’automne 2015, j’ai pu m’entretenir avec de nombreux jeunes dans le camp de réfugiés d’Azraq. Azraq – un endroit poussiéreux dans le désert jordanien, où des dizaines de milliers de Syriens ont dû chercher refuge derrière des barbelés. Si vous rencontrez des familles de réfugiés qui vous parlent des dangers qu’ils ont surmontés dans cette guerre, de leurs espoirs et de leurs besoins, cette expérience restera gravée non seulement dans votre mémoire, mais aussi dans votre cœur. De telles rencontres me confortent dans l’idée qu’il faut s’attaquer directement aux causes et aux conséquences de l’exil forcé. C’est pour cette raison que nous sommes engagés et que la Suisse mène une politique active en matière de paix et de droits de l’homme et qu’elle vient en aide aux populations sur place, non seulement par la fourniture de denrées alimentaires, d’eau, de médicaments et d’abris, mais aussi par la réalisation de projets destinés à promouvoir la paix ainsi qu’à encourager l’éducation de base et la formation professionnelle.

D’après les Nations Unies, il faut compter en moyenne 17 ans pour trouver une solution permanente pour les réfugiés et les personnes déplacées. Ce laps de temps correspond aux années d’enfance et de jeunesse d’un individu, des années qui façonnent de manière indélébile sa personnalité. Dans les zones de crise et de conflit actuelles en Syrie, en Irak, en Somalie, au Soudan du Sud ou au Nigéria, une génération entière risque aujourd’hui d’être perdue, parce que les enfants et les jeunes se voient dénier le droit à l’enfance, à la protection et à l’éducation. Or, ce sont eux précisément qui, par leur potentiel, sont censés construire et remodeler l’avenir de leur pays.

Celles et ceux qui n’ont pas d’avenir dans leur pays vont le chercher ailleurs et sont plus réceptifs aux sirènes des groupes extrémistes. En mai dernier, j’ai effectué une visite au Liban, ce petit pays où les réfugiés syriens représentent un quart de la population. Lors d’un entretien avec de jeunes Libanais, des réfugiés syriens et des Palestiniens dans un quartier défavorisé de la capitale Beyrouth, j’ai constaté clairement que l’accès à l’éducation et à l’emploi est leur première priorité. De nombreuses familles de réfugiés syriens au Liban prennent le chemin périlleux de l’Europe, parce que, sur place, elles ne voient aucune possibilité pour leurs enfants de recevoir une éducation et de se préparer pour la vie après la crise.

Investir dans les jeunes, c’est favoriser la stabilité. Aussi la Suisse s’implique-t-elle sur le terrain. En Irak, par exemple, l’Aide humanitaire de la DDC permet à des enfants de familles de déplacés internes irakiens de poursuivre leur scolarité. Dans les camps de réfugiés, ils apprennent à lire, à écrire et à compter, mais aussi à respecter des règles d’hygiène vitales. En outre, les enfants s’adonnent à des activités servant à la protection contre la violence et les enseignants sont formés pour travailler avec des enfants traumatisés. Mais les écoles, comme les hôpitaux ou d’autres infrastructures civiles, sont régulièrement prises pour cibles par les parties en conflit. Ces attaques compliquent immensément la réalisation des objectifs d’ordre éducatif. Dans le nord du Nigéria, l’organisation terroriste Boko Haram a détruit des centaines d’écoles et privé des milliers d’enfants et de jeunes de leur droit à l’éducation, les a recrutés de force ou les a contraints à quitter leur foyer. Ces agissements sont contraires au droit international. La Suisse est cosignataire de la Déclaration sur la sécurité dans les écoles et s’engage fermement aux niveaux national et international pour la protection des enfants. Au Niger, à la frontière avec le Nigéria, elle s’emploie à promouvoir l’éducation dans un environnement protégé, afin de parer à l’endoctrinement et au recrutement forcé.

Par ailleurs, il est important d’encourager la mise en place de formations de qualité, dont les contenus soient adaptés aux conditions de vie et qui soient également accessibles à tous les groupes de population. Les pays où l’accès à l’éducation est inégal en raison de facteurs régionaux, ethniques, religieux ou économiques sont exposés à un risque accru de conflits armés, comme l’a montré une étude de l’UNICEF publiée l’année dernière. En outre, les conflits accentuent encore les inégalités en matière d’éducation. À travers les programmes qu’elle mène sur place, la Suisse œuvre en faveur de cette approche inclusive, par exemple au Kenya : à Kakuma, dans le nord du pays, la Suisse a lancé – dans l’un des plus grands camps de réfugiés du monde qui abrite 190‘000 personnes – un projet dans le cadre duquel des réfugiés apprennent, avec des autochtones, un métier qui leur permettra plus tard de subvenir eux-mêmes à leurs besoins.

La Suisse entend poursuivre sur cette voie. À l’avenir, elle investira encore davantage dans l’éducation au niveau international. L’éducation de base et la formation professionnelle bénéficient d’une augmentation de 50 % des ressources qui leur sont affectées par la coopération suisse au développement. L’éducation revêt une importance encore plus grande dans les contextes fragiles. Une attention particulière est accordée à l’intégration des groupes marginalisés, à la qualité de l’éducation (par exemple, par la formation des enseignants), au rôle de l’éducation et de la formation professionnelle en tant que facteurs de coexistence pacifique, à la transmission de valeurs comme la tolérance, le respect et les droits de l’homme, ainsi qu’à la contribution de l’éducation à une meilleure compréhension des enjeux de la protection de l’environnement et du développement durable. Ces efforts permettent à la Suisse de donner de l’espoir à des jeunes dans les zones de crise et de leur offrir des perspectives d’avenir. J’ai rencontré l’une d’entre eux, une jeune Syrienne, dans le camp de réfugiés d’Azraq en Jordanie. Grâce à l’aide internationale, elle a pu suivre un cours d’informatique et obtenir une formation reconnue. Par son engagement, la Suisse contribue à ce que les jeunes d’aujourd’hui puissent bâtir le monde de demain sur des fondements durables. (TDG)