L’avenir du Valais se trouve-t-il vraiment dans la loi naturelle?

C’est carnaval, la fête des fous. Où l’on chasse les démons et l’on se moque des autorités. Le Valais s’apprête à plonger dans un long week-end de folie. A Sion, le nom de code est cette année «baba est cool». «Le temps du carnaval au moins, nous voulons la paix et l’amour», explique son président.

Autant dire que la pause sera bienvenue, après des mois d’une campagne électorale d’une rare violence. Même les bêtes politiques au cuir le plus renforcé semblent souffrir. Trop d’attaques, trop de coups bas – parfois même au sein de son propre camp. Les socialistes minent la parfaite entente, mais leurs deux candidats, Esther Waeber-Kalbermatten et Stéphane Rossini, s’évitent soigneusement.

On est allé de rebondissement en rebondissement: l’enfant naturel de Christophe Darbellay, la candidature coup-de-poing du chef de la police cantonale, Jean-Marie Fournier, jusqu’au coup de maître de l’UDC, qui porte le fer au sein du PDC en attirant dans ses filets Nicolas Voide et, à sa suite sans doute, une partie des déçus de l’aile conservatrice.

Ambition personnelle ou vision politique pour l’avenir du canton? L’ancien président du Grand Conseil se réclame évidemment de la seconde hypothèse. Tandis qu’Oskar Freysinger plaide la révolution conservatrice et la société gréco-chrétienne, Nicolas Voide renchérit avec la défense de la loi naturelle – référence au mariage entre un homme et une femme – et la défense de la vie de la conception à la mort. Des valeurs morales très respectables, bien sûr, mais qui n’ont que peu à voir avec les dossiers que les prochains conseillers d’Etat auront à gérer.

Drôle de campagne qui évite soigneusement de se confronter à la réalité. On colporte des rumeurs privées – on ne compte plus les enfants cachés de Christophe Darbellay. On s’étrangle sur la géographie de la droite, qui se mesure désormais en millimètres. Et on se positionne sur des questions de société tranchées depuis longtemps et sur lesquelles les élus n’auront aucune prise.

Mais les questions de base n’émergent pas: comment esquisser le futur du canton et donner des perspectives à sa jeunesse? Comment préparer son économie à la digitalisation? Et remettre sur les rails un modèle touristique à bout de souffle?

Ce week-end, on boira, on rira et on débattra à l’infini d’une campagne qui pourtant pourrait se clore par un match nul. Quant à la prochaine législature, elle pourrait bien se transformer en fête des fous!

(TDG)