L’année difficile de Merkel

«J’en suis convaincue: la grande tâche actuelle qui consiste à accueillir et à intégrer tant de gens est une chance pour demain.» C’était il y a tout juste un an.

A la télévision allemande, le 31 décembre 2015, Angela Merkel prononçait un discours de Nouvel-An fidèle à sa politique d’ouverture à l’égard des réfugiés, incarnant du même coup cette inébranlable confiance allemande, si enviée dans l’UE. «Il est évident que nous devons aider et accueillir ceux qui cherchent un refuge chez nous», disait-elle encore. Plus d’un million de migrants étaient arrivés cette seule année-là en Allemagne. Pour son courage et sa posture morale, la chancelière était nommée personnalité de l’année par le magazine américain Time.

«Le parti nationaliste AfD est désormais à 15,5% dans les sondages»

Un an plus tard, le climat a bien changé. L’Allemagne termine 2016 meurtrie, prise de doutes, exposée à la montée du populisme. Une année éprouvante pour la chancelière. Début janvier, à peine son discours prononcé, elle se prenait en pleine figure l’affaire très exploitée des agressions sexuelles de la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne. Dès l’été, une série d’attentats ou tentatives d’attentats commis par des étrangers ébranlait le pays, jusqu’à ce qu’un Tunisien affilié à Daech ne vienne finir le travail sur un marché de Noël à Berlin.

Qu’un renforcement des mesures sécuritaires s’impose face à la menace terroriste, Angela Merkel en convient désormais. Elle a aussi considérablement durci la politique d’asile, en signant un accord controversé de troc de migrants avec la Turquie. Mais comment démonter les amalgames à l’encontre des réfugiés, et des musulmans en particulier, comment garder le cap de l’appel à la solidarité, quand les discours de rejet font monter les intentions de vote en faveur des populistes de tout poil? Le parti nationaliste AfD est désormais à 15,5% dans les sondages.

C’est donc aussi au défi de la résistance, et de l’équilibrisme, que devra répondre Angela Merkel en 2017, année d’élections. Mais sa marge de manœuvre devient de plus en plus étroite face aux semeurs de haine.