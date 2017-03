L'Union européenne a 60 ans: Longchamp face à Amaudruz

Le Traité de Rome a 60 ans ce 25 mars. L’occasion de demander à deux personnalités politiques leur regard. François Longchamp, président du Conseil d’Etat genevois, et Céline Amaudruz, conseillère nationale UDC , ont répondu à notre invitation.

Europe: résoudre les problèmes plutôt que s’en nourrir

François Longchamp, président du Conseil d’Etat genevois

Le Traité de Rome est signé dix ans après la guerre. L’Europe à genoux, l’Allemagne dépecée, des millions de réfugiés attendent encore de retrouver leur patrie. L’URSS et les USA se disputent l’hégémonie nucléaire. Les soviétiques viennent de mater la révolution hongroise, faisant près de 3000 morts et 200 000 réfugiés.

L’Europe avait besoin, et vite, de créer des emplois. De reconstruire des routes, des chemins de fers, des villes. Pour éviter que le conflit ne redémarre. C’est à cela qu’a servi, et que sert encore, l’Europe.

L’Europe, c’est d’abord des solutions concrètes. Mettre en commun la production d’acier et de charbon. Abolir les taxes pour permettre aux industries de produire mieux, moins cher, de trouver de nouveaux marchés. Fonder une banque pour soutenir l’investissement. Et surtout, préparer la liberté de circulation des personnes. La même recette qui avait réussi cent ans plus tôt en Suisse, quand les Jonas Furrer et les Alfred Escher ont créé le franc suisse, le Credit Suisse, les tunnels, les chemins de fer, et aboli les frontières intérieures.

Alors, oui, on peut critiquer les excès de certaines régulations de Bruxelles, et regretter sa lenteur à résoudre des crises. Mais on ne peut pas, à moins d’aveuglement coupable, prétendre que le monde serait meilleur si on avait préféré une autre voie, celle du nationalisme qui avait jeté par trois fois le chaos en Europe en 70 ans. Et qui l’a fait encore en ex-Yougoslavie - c’était hier.

Nous aussi avons, aujourd’hui, des défis importants. Relancer la croissance, combattre le chômage, gérer la crise migratoire, éradiquer le terrorisme, assurer notre sécurité entre une Russie et des USA devenus moins prévisibles. Or aucun de ces défis ne peut se passer d’une réponse coordonnée, à l’échelle du continent.

Réintroduire des visas pour chaque pays ne relancera pas le tourisme. Fixer des taxes douanières n’aidera pas nos industriels à conquérir des marchés et à créer de l’emploi. Pas plus que nous n’aiderons nos agriculteurs, nos hôteliers, nos hôpitaux, nos EMS ou nos universités en les empêchant de recruter du personnel européen. Et quel horizon offrons-nous à nos jeunes, si nous leur fermons la porte des opportunités des 27 pays les plus proches de nous?

La Suisse a connu, après le non à l’EEE en 1992, une terrible dépression. Le taux de chômage multiplié par 9. La dette de la Confédération passant de 55 à 122 milliards, celle des cantons de 40 à 67. Oui, c’était bien un Dimanche noir. Et nous n’en sommes sortis qu’à la faveur des accords bilatéraux. Le peuple les a soutenus à plusieurs reprises. Et il les soutiendra encore, car ils sont essentiels pour notre liberté et notre prospérité.

De Rome à Lisbonne, de l’idéal au caniveau

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’Europe est un continent en ruine. L’horreur nazie est passée par là, il faut tout reconstruire, sur le terrain et dans les esprits. En Allemagne, le chancelier Konrad Adenauer se met à l’ouvrage. Il entreprend le redressement de l’Allemagne et s’applique à rapprocher son pays de ses anciens ennemis. Il trouve chez ses voisins des hommes prêts eux aussi à poser les bases d’une Europe fondée sur la paix.

Ce rapprochement se concrétise par divers traités de nature économique puis politique pour aboutir à la signature du Traité de Rome que nous célébrons aujourd’hui. C’est un noble dessein qui guidait les promoteurs du texte, rendre la guerre à jamais impossible sur notre continent. Pour celles et ceux qui avaient vécu les déflagrations, ce besoin de résoudre les problèmes sans confrontation constitua un moteur puissant visant à réunir les peuples.

Hélas, avec le temps, les grands hommes s’effacèrent devant les petits politiciens avides de pouvoir. Au fil des ans, le bel idéal européen fut confisqué au profit d’hommes et de femmes que le sort de l’Europe intéressait beaucoup moins que le leur. On signa dès lors plusieurs traités, Maastricht, Amsterdam et Nice, pour conclure par le Traité de Lisbonne, cinquante ans après celui de Rome. Le processus n’a pas été une promenade de santé dans la mesure où la France notamment, appelée à se prononcer par référendum, rejeta la version initiale.

La leçon ne fut pas perdue pour les rédacteurs du texte définitif qui se gardèrent bien de solliciter une nouvelle fois l’avis des populations dans la mesure où ces peuples incultes et grossiers auraient peut-être maintenu leur hostilité face à ce texte liberticide.

Le ton était donné, les peuples seraient désormais réduits au silence au profit d’élites éclairées qu’une science infuse dispensait de solliciter l’avis des populations. C’est ainsi qu’une idée noble et généreuse a été dévoyée pour aboutir à un monstre administratif confisquant la démocratie à son usage exclusif, décidant du bonheur des peuples malgré eux.

Fort heureusement, la Suisse a choisi de ne pas mettre le doigt dans l’engrenage. Le virus continue néanmoins de torturer quelques Sages qui, de Berne, vont régulièrement s’agenouiller devant le Veau d’Or sans pouvoir, à leur grand regret, déposer la Suisse sur l’autel.

Heureusement!

