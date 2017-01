L'Occident en mal de leadership idéal

L'an 2016 marque un tournant dans l'Histoire. Après la Wende de 1989 qui vit s'effondrer le Pacte de Varsovie et l'URSS, on peut vraiment parler de retour de manivelle. En effet, après la fin du monde bipolarisé, voici la fin de la mondialisation et de son corollaire, l'économie à tout prix et sans frontières. Le "U2" anglophone (US/UK) qui en est la tête de pont bute sur sa propre vox populi avec le Brexit et Trump, confirmant l'avancée des courants identitaires actuels. C'est un peu l'Occident qui se désavoue lui-même, lassé des excès du progressisme et de la constipation politically correct. Ce désaveu, c'est aussi celui de l'OTAN, son bras armé, cette police du monde auto-proclamée qui, régie par des faucons du Pentagone dépourvus de subtilité historique et culturelle, a fait fausse route. De plus, elle avait déclaré exclure au lendemain de la chute du Mur d'aller au-delà de la RDA, promesse trahie, à l'origine notamment du conflit ukrainien. La Turquie aggrave désormais son discrédit.

Mais le Kremlin a encore bien d'autres raisons de se réjouir. Les Etats post-soviétiques les plus réfractaires à son influence confirment la tendance; l'Estonie vient de se doter d'un Premier ministre pro-russe et la Géorgie a vu un parti russophile entrer au Parlement. En Bulgarie et en Moldavie on a élu un président qui tend à tourner le dos à l'UE au profit de son allié (imposé) d'antan. La France aura à son tour un président favorable au rapprochement avec Moscou, car le candidat du PS n'a aucune chance de passer au second tour, flanqué de francs-tireurs comme Mélenchon à sa gauche et Macron à sa droite. Sauf événement majeur, le second tour verra donc Fillon vaincre Marine selon le schéma classique du "front républicain" qui n'aura jamais aussi bien porté son nom. Si le populisme n'a pas conquis l'Autriche, l'establishment y a subi un revers énorme lors du premier tour qui vit les candidats de son bipartisme historique (ÖVP/SPÖ) relégués aux 4ème et 5ème rangs, loin derrière une indépendante pourtant privée de finale.

Cet échec de la visée unipolaire résonne comme une douce revanche pour la Russie, d'autant que Poutine, bien que traité de dictateur par certains médias, a une cote de popularité surprenante même chez les U2; préféré à Cameron à 78% et moins détesté que Hillary et Trump, il semble incarner une autorité qui nous fait défaut. En Europe orientale, le désenchantement est palpable face à la cacophonie de Bruxelles, incapable d'anticiper l'afflux migratoire de Syrie pourtant prévisible ou d'enrayer celui d'Afrique. Il est assorti du sentiment d'être perçus comme des citoyens de seconde zone, des retardés tout juste bons à nous rattraper. Ce quart de siècle écoulé a vu l'Europe de l'Ouest manquer son rendez-vous crucial avec le monde slave, l'orthodoxie renaissante et l'unité européenne.

* Observateur social et politique. (TDG)