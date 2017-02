L’Inde paralysée par la disparition du cash!

Alors que les transactions en espèces représentaient 98% des échanges en Inde, le gouvernement de ce pays a décidé unilatéralement le 8 novembre de retirer de la circulation les billets de 500 et de 1000 roupies. Ces coupures – constituant 86% des espèces en circulation en Inde et totalisant 230 milliards de dollars – sont le pendant des billets de 20 et de 100 aux Etats-Unis et sont donc le poumon du commerce et de la consommation de l’Inde.

La démonétisation brutale de ce pays gigantesque encore en développement devait provoquer la mort d’au moins 120 personnes dont certaines par suicide, mais pour la plupart décédées dans les interminables files d’attente visant à remettre les billets aux guichets de banques incapables de les échanger contre les nouvelles coupures pas imprimées en nombre suffisant. On ne sait quelle mouche piqua le gouvernement indien car la moitié de ses citoyens ne possède pas de compte bancaire – 300 millions d’Indiens ne disposent même pas de papiers d’identité – et les immenses zones rurales sont entièrement tributaires des échanges en espèces.

Au final, cette décision fut immédiatement suivie par un sous-continent paralysé par 5 millions de camions arrêtés sur le bord des routes du fait de chauffeurs routiers n’ayant même plus assez de cash pour payer leur essence et leur alimentation dans une nation où le transport routier véhicule 70% du trafic des marchandises à l’intérieur du pays! Cette démonétisation a provoqué d’immenses dégâts au sein de la population indienne, du commerçant de base, du paysan, des fournisseurs sinistrés par la disparition de leur seul moyen de paiement. C’est donc la quasi-totalité de l’économie qui fut paralysée: les consommateurs n’ayant plus de quoi payer leurs achats et les fournisseurs plus de quoi rémunérer leurs salariés.

