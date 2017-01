L’Europe retourne au XXe siècle

L’Europe s’est installée dans la confusion. Les certitudes qu’elle a nourries avec tant de soins pendant des décennies sont remises en question. Les Européens regardent l’avenir sans rien voir, pas le moindre projet collectif pour les réunir, ni des dirigeants capables de leur désigner la voie sur laquelle s’engager.

Au contraire, seuls ceux qui «font de grands discours en brandissant une grosse matraque» (selon la doctrine du président Théodore Roosevelt) semblent remporter la faveur des électeurs. De Donald Trump à Vladimir Poutine, en passant par Nigel Farrage ou Marine Le Pen, l’heure est à la fierté nationale, aux promesses protectionnistes, aux pulsions isolationnistes, aux proclamations identitaires et aux affirmations souverainistes.

Jacques Delors avait jadis décrit le projet européen en tant qu’OPNI «objet politique non identifié». Et il l’était: l’Europe se bâtissait sans trop de plans (personne ne s’était encore jamais essayé à un tel exercice) mais forte de quelques certitudes solidement établies quant au point de départ et à tout ce qu’il fallait éviter à tout prix.

Avant tout, les pères fondateurs ont laissé un rétroviseur efficace et puissant à tous les Européens: bien que le destin final du projet n’ait pas eu de contour défini (en fait, même les plus audacieux ne pouvaient conjecturer où cela mènerait, ni quand ni dans quelles conditions), en cas d’incertitude, il suffisait de regarder dans ce miroir.

Y contempler le passé pendant seulement quelques secondes, distinguant les sombres cavaliers de l’apocalypse européenne (nationalisme, guerre, totalitarisme, colonialisme et le racisme génocidaire), permettait de dissiper l’angoisse et de donner un nouvel élan à la nef européenne dans son odyssée vers le futur.

Mais ce rétroviseur s’avère désormais inefficace. Bien qu’elle ait brûlé beaucoup de phases durant son parcours, la fusée européenne ne semble pas parvenir à s’arracher à l’attraction terrestre. Au lieu de s’être détachée du XXe siècle et d’avoir discrètement glissé dans le XXIe siècle en creusant le sillon de la paix kantienne et le rêve cosmopolite, elle doit faire face à de puissantes forces qui n’aspirent qu’à la retenir au sol.

Que ces forces, déjà aux commandes dans des capitales comme Londres, Varsovie, Budapest et d’ici quelques jours Washington D.C. nourrissent un projet viable, est le moins que l’on puisse dire: sa puissance ne provient pas de la capacité à apporter des arguments, mais plutôt de l’habileté à dessiner des sentiments et à les retransmettre, nourris de métaphores sensées et percutantes.

Au point que ces métaphores se contrediraient les unes les autres selon le lieu où elles sont formulées: alors que les «brexiters» britanniques et autres lares dépeignent l’Union européenne comme un monstre bureaucratique qui étrangle l’entreprise privée et les libertés individuelles, la gauche radicale esquisse la même entité en tant que projet néolibéral au service des lobbies des entreprises, agents masqués de la mondialisation financière.

Simultanément, d’autres ébauchent l’Union européenne comme une prison des peuples à la manière de feu l’Union soviétique, société qui, soumise à une idéologie unique et uniformisatrice, aspire à éliminer les nations, racines profondes de l’Europe, et leurs identités inhérentes.

Qu’un même objet politique soit représenté à la fois sous ces trois formes incompatibles entre elles illustre bien la complexité du bourbier dans lequel le projet européen s’est fourré et la difficulté à laquelle doivent se confronter les Européens au moment de décider par quel côté de ce triangle ils doivent sortir avant d’être englués dans le tourbillon qu’ont formé ces images.

Inutile de simplifier: si nous faisions uniquement face à une lutte entre l’Instruction et le mal, peu de choses nous inquiéteraient. Si l’ennemi est puissant, c’est parce qu’en plus de se nourrir de la capacité émotionnelle du romantisme, il a réussi à capturer et saisir quelques trésors les plus précieux en otages: la démocratie, la liberté et l’idée de progrès. Et l’on voit comment la majeure partie des partis xénophobes et antieuropéens qui pullulent en Europe adoptent et utilisent ces concepts pour se présenter aux électeurs.

Qui peut expliquer à un instruit que, désorienté, le plus sensé pour notre monde, afin de ne pas se tromper devant les urnes, serait de fuir épouvanté par un quelconque parti promettant la démocratie, la liberté ou le progrès? Nous présenter désarmés sur-le-champ de bataille; tels sont l’ampleur et la tragédie de la déroute des élites et des cosmopolites d’aujourd’hui.

Avant de promettre des paradis lointains et abstraits aux électeurs déçus et de brandir encore une fois et sans conviction les mêmes images du passé, ils feraient bien de récupérer leurs idées des mains de leurs ennemis et de lutter sans merci pour leur donner un contenu tangible. Mais pour cela, ils doivent d’abord croire en ces idées avec autant de conviction que leurs ennemis le feignent. Nous sommes en 2017, mais avec toutes les apparences de 1917.

