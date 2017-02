Jeux d’argent: une libéralisation encadrée

Le projet de loi sur les jeux d’argent sera discuté le 1er mars lors de la session du Conseil national. La nouvelle loi qui va réunir la loi sur les loteries et celle sur les maisons de jeu a deux objectifs principaux: d’une part, protéger la population contre les risques liés aux jeux d’argent (dépendance, mais aussi fraude et blanchiment d’argent); d’autre part, les recettes provenant des jeux d’argent doivent être utilisées en faveur de l’AVS et être affectées à des projets d’utilité publique.

En 2015, les bénéfices générés par l’impôt sur les maisons de jeu ont permis de reverser 273 millions de francs à l’AVS/AI et 47 millions aux cantons de domicile des 13 casinos avec une concession de type B.

L’autre aspect important de cette loi sera d’autoriser les jeux de casino en ligne sur la base de concessions délivrées par la Confédération. Il s’agit d’une libéralisation strictement encadrée.

Cette réglementation est nécessaire car des études démontrent que les jeux en ligne ont un potentiel addictif important qui touche particulièrement les jeunes. Actuellement, la Suisse compte entre 75 000 et 120 000 joueurs dépendants selon diverses enquêtes.

Le coût social du jeu excessif a été évalué à environ 600 millions: cela recouvre des conséquences professionnelles, financières (endettement), familiales (conflits, parfois violences), sociales (isolement, précarisation) et judiciaires.

Avec les jeux en ligne, on doit s’attendre à voir augmenter de manière spectaculaire le nombre de joueurs excessifs.

Pour contrer ce risque, seuls les casinos qui assurent une offre réelle en Suisse auront une concession qui leur permettra d’exploiter des jeux en ligne. Les sites étrangers seraient bloqués. Il est vrai qu’il y a des possibilités de contourner ces blocages pour accéder à des sites non autorisés. Néanmoins, plusieurs pays européens qui pratiquent l’IP blocking sont satisfaits de ce système et relèvent que cela a un effet dissuasif sur les opérateurs de jeux, ces derniers ne voulant pas figurer sur des listes noires. Les joueurs qui contreviendraient ne seraient toutefois pas poursuivis.

Enfin, il est légitime que les bénéfices liés aux jeux en ligne viennent alimenter l’AVS et les cantons avec des objectifs d’utilité publique et non pour remplir les caisses de casinos opérant de Gibraltar ou de Malte.

C’est ce principe du blocage des sites qui est le plus controversé et qui fera l’objet d’un débat très vif au Conseil national, alors qu’il a été accepté par le Conseil des Etats.

Même s’il aurait été préférable d’introduire des mesures supplémentaires de prévention, le projet présenté, pour autant que le blocage des sites soit accepté, est un bon compromis et il est important que cette nouvelle loi puisse être adoptée.

