Il faudra tout dire à notre ami chinois

Coup double pour Xi Jinping. Le très puissant président chinois marquera de sa présence le Forum économique de Davos. Et, au passage, honorera la Suisse d’une visite d’Etat, dix-sept ans après celle de Jiang Zemin, ternie par l’incident diplomatique que l’on sait. Courroucé de se voir reprocher sa politique au Tibet, le Chinois avait failli claquer la porte et froidement lancé son célèbre avertissement: «Vous avez perdu un ami, Madame la présidente!»

Depuis, l’amitié chinoise a été largement reconquise. Et la Suisse, perçue comme rassurante de par sa neutralité, peut se prévaloir de relations privilégiées avec Pékin. Notre pays a été l’un des premiers à reconnaître officiellement le nouvel Etat. Il a été le premier en Europe à signer un accord de libre-échange ou encore à ouvrir un dialogue bilatéral sur les droits de l’homme.

«Pour la Suisse, cette visite sera l’événement diplomatique de l’année, et sans doute de la décennie»

Autant de premières fois – il y en a d’autres encore – qui marquent la profondeur et la constance des liens historiques entre les deux Etats. A l’heure où la Chine, qui dispute aux Etats-Unis la place de première puissance économique mondiale, entend rayonner davantage sur le plan diplomatique, sa venue officielle en Suisse donne des palpitations à toute la Berne fédérale. Ce sera l’événement diplomatique de l’année, et sans doute de la décennie.

Les attentes sont énormes. On espère approfondir toute une série de partenariats économiques et scientifiques. Et profiter au passage d’une belle opération image à l’attention d’une population chinoise qui commence à voyager en masse et que les milieux touristiques perçoivent comme leur nouvel eldorado.

Mais ces attentes légitimes ne doivent pas faire oublier celles de la société civile, toujours inquiète du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’une Chine encore sous l’étau du parti unique. Et cela, il faudra le dire – en toute amitié – à notre prestigieux invité chinois.