Gédéon est un canard qui ne lit pas la Bible

Spécialisés dans la distribution gratuite de bibles, les Gédéons ont fait parler d’eux récemment au Cycle de Drize à Carouge (voir «Tribune de Genève» du 10 février). On a même pu lire: «L’Association internationale des Gédéons n’en est pas à son coup d’essai». Parle-t-on de dangereux malfaiteurs? Certes, ils ont osé s’approcher d’élèves de 12 à 15 ans, dont certains sont rentrés chez eux une bible à la main. Horreur! Et de mémoire d’enseignant, cela s’est déjà produit en 2010 devant le Cycle de l’Aubépine. Suffocant! Que fait la police?

Bon, au rayon des mauvaises lectures, il y a pire que le Nouveau Testament (c’est lui que distribuent les Gédéons). Et personne n’est obligé de l’accepter. Ceux qui l’ont empoché ont manifesté une certaine curiosité qui parle en leur faveur. Cela veut dire qu’ils n’avaient pas eu accès à ce texte dans leur famille ou ailleurs, et qu’ils ont eu envie de savoir à quoi s’en tenir à son sujet. Vouloir s’informer par soi-même est louable; ces jeunes-là deviendront des gens cultivés. Ma surprise a été que les Gédéons existent toujours. Je les avais laissés au fond d’un tiroir de table de nuit d’hôtel. C’est là que repose habituellement leur Nouveau Testament, au cas où un voyageur voudrait se plonger dans cette lecture deux fois millénaire. Pour moi, quand j’étais petit, ces Gédéons ne pouvaient être que des canards comme celui de la bibliothèque d’enfant de mon père. Le Gédéon surgi en 1923 de l’imagination de Benjamin Rabier est un palmipède plutôt sympathique, dans mon souvenir sans appartenance religieuse. Bien malgré lui, ce volatile partage son nom avec l’association internationale des distributeurs de bibles et avec le personnage de l’Ancien Testament auquel ils se sont identifiés.

Ce Gédéon-là et son armée doivent se mesurer à l’ennemi qui est très nombreux dans la plaine. Mais Gédéon n’a que 300 hommes avec lui et il est aussi peureux qu’un canard. Une inspiration divine lui conseille d’attaquer avec pour seules armes des torches, des trompettes et des pots de terre qu’ils briseront à point nommé. C’est ce qu’ils font en trois groupes de 100 hommes, qui par le son de leurs trompettes, le fracas de leurs pots cassés et la lumière de leurs torches font fuir l’ennemi sans combat.

Les Gédéons d’aujourd’hui ne sont pas à leur «coup d’essai», mais sans torches et sans trompettes, ils distribuent un livre, toujours le même, depuis 1899. Merci, je l’ai déjà! (TDG)