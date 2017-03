Furieusement heureux, les Suisses

En se faufilant le matin à la gare de Zurich parmi la foule de voyageurs se rendant au travail, on pourrait bien croire le contraire. Mais pourtant, ces personnes au regard colérique qui avancent d’un pas vif sont parmi les plus heureuses du monde. Au bout du compte, c’est en effet en Suisse qu’ils vivent.

Dans les cinq rapports sur le bonheur que l’ONU a publiés jusqu’à présent, la Suisse a systématiquement trusté les premières places. En 2015, elle était en tête de ce classement, et en 2017 elle arrive à la quatrième place, comme cela a été annoncé la semaine dernière. Et les différences entre les cinq premiers (Danemark, Norvège, Islande, Finlande et Suisse) sont de plus en plus faibles.

Les choses vont bien pour la Suisse. Deux semaines auparavant, une étude américaine l’a élue «meilleur pays du monde». De la même manière, des villes suisses comme Zurich ou Genève sont toujours largement en tête dans les enquêtes sur la qualité de vie. Il n’est donc pas inopportun de se demander ce qui explique ce succès de la Suisse et des autres pays où règne le bonheur.

En comparant les cinq premiers du rapport de l’ONU, on s’aperçoit que la petite taille et l’isolement du pays influent sur le bonheur. Aucun des leaders du classement n’a plus de dix millions d’habitants. La Norvège, l’Islande et la Suisse ne font pas partie de l’UE, le Danemark a renoncé à l’euro. L’enquête fait du petit pays indépendant un idéal, ce qui devrait réjouir les formations politiques de droite partisanes de l’isolement.

D’autre part, les résultats semblent être la confirmation des programmes politiques sociaux-démocrates. Les champions du bonheur sont également tous les pays les plus riches, avec un chômage très bas. Mais la puissance économique ne fait pas tout: la répartition des richesses est tout aussi importante. Dans les pays les plus heureux, le coefficient de Gini, un indice mesurant les inégalités économiques, est très bas.

Parmi les contre-exemples, on peut citer les États-Unis et la Chine. Le bonheur des Américains a baissé au cours des dix dernières années – malgré la croissance du revenu moyen. Les Chinois ne se sentent pas non plus mieux qu’en 1990, bien que leurs salaires aient considérablement augmenté.

Jeffrey Sachs, économiste américain et coauteur de l’étude, explique la baisse du bonheur des Américains par le fait qu’ils regardent uniquement la croissance économique, alors qu’en même temps la société se désagrège. Les différents groupes de la population s’évitent les uns les autres et les super-riches se replient derrière des retranchements.

Pour que la population soit heureuse, les auteurs de l’étude pointent l’accent sur la nécessité de systèmes stables de protection sociale qui garantissent un avenir sans préoccupations existentielles. Les citoyens doivent avoir confiance les uns en les autres et doivent s’entraider. Chacun doit avoir suffisamment de liberté pour se réaliser lui-même. Le système politique doit empêcher la corruption et veiller à l’équilibre entre les différents groupes.

Isolationnisme, croissance économique ou redistribution? Impossible de créer une recette du pays parfait en observant uniquement les classements. Les résultats sont en effet trop diffus et les conditions varient très fortement d’un pays à l’autre.

Mais des classements comme celui du rapport sur le bonheur sont nécessaires. Selon l’ONU, les responsables politiques devraient s’occuper plus du bonheur de leurs compatriotes. Cette idée est convaincante, même si le terme de bonheur et son application restent vagues car il exclut dès le début toute forme de mal comme outil politique. Les pays dans lesquels les guerres font rage sont en bas du classement. La volonté d’avoir une influence et les rêves de grande puissance contribuent très peu au bien-être des citoyens. Les pays totalitaires, gouvernés de façon non démocratique, n’apparaissent pas comme des champions du bonheur. Il y a donc un consensus solide sur ce que les responsables politiques doivent s’abstenir de faire.

On ne peut pas non plus attendre du rapport sur le bonheur qu’il explique la sensibilité de tous les Norvégiens et de tous les Suisses. Le taux de suicide et la proportion de maladies psychiques n’ont pas été inclus. Les auteurs se limitent à identifier les bases du bonheur: ce qu’en font les individus leur appartient.

Il n’y a donc aucune contradiction à voir le lundi matin à la gare de Zurich des gens marcher d’un pas pressé et l’air en colère. (TDG)