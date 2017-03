Fonction publique: un PLR responsable?

Il y a quelques mois, lors de la présentation du budget 2017, le président du PLR avait écrit dans cette rubrique un courrier intitulé «Fonction publique: Un Cartel responsable?» Il y a deux semaines est paru un article intitulé «Fonctionnaires: Le PLR change son fusil d’épaule» et, cette fois, je ne peux pas m’empêcher de réagir. Donc, le PLR change de stratégie dans ses relations avec la fonction publique.

En tant que président du Cartel je ne peux que saluer cette déclaration. Mais, quant au bien-fondé de cette dernière, je me souviens que de la parole aux actes il peut parfois y avoir un fossé infranchissable. Néanmoins, j’ai lu: «Nous sommes longtemps apparus comme un parti hostile aux fonctionnaires, regrette le président du parti, A. de Senarclens. Cette image est en décalage avec notre composition et avec notre histoire. Nous voulons nous en débarrasser et promouvoir la valorisation et l’épanouissement de l’employé de l’Etat.»

Ai-je la berlue ou l’on nous fait les yeux doux? Quel revirement! Réfléchissons. 2017? La RIE III vient de se prendre une raclée dans les urnes. Ou alors 2018? 2018? Bon sang, mais c’est bien sûr! 2018 est une année d’élections. La voilà, l’explication!

Cependant, si je me penche sur le texte plus en détail, je me rends compte que le constat est sévère pour la fonction publique à nouveau, soi-disant, chère au cœur du PLR. Chacun en prend pour son grade, du conseiller d’Etat au fonctionnaire, qui ont dû apprécier ces constats à leur juste valeur. Alors, que propose le PLR? Pas moins de seize pistes qui vont toutes dans le même sens: il faut que l’Etat devienne une entreprise privée, gérée comme une banque ou une assurance helvétique.

Finalement, rien de neuf pour le PLR qui fabule l’Etat comme une entreprise performante. Seulement l’Etat n’est pas et ne doit pas être géré comme une entreprise, car la performance des entreprises tient uniquement à la bonne sélection des éléments qui leur sont utiles et à l’abandon des éléments qui leur sont inutiles. En revanche, l’Etat doit assumer l’ensemble, le collectif: c’est en cela qu’il est un Etat. Si l’on demande aux entreprises d’assumer l’ensemble, elles y perdent leur efficacité et si l’Etat n’assume pas l’ensemble, il ne remplit pas sa fonction d’Etat. Donc, s’il y a bien une erreur à ne pas commettre c’est de vouloir gérer l’Etat comme une entreprise car ceci ne peut avoir d’autre but que de vouloir l’offrir à une certaine catégorie de citoyens… mais, bien sûr, ce n’est pas du tout le dessein du PLR pour notre canton et je me réjouis de voir ce qu’apportera la mise à l’épreuve des déclarations du PLR sur les dossiers brûlants que sont le projet SCORE ou le sauvetage de la CPEG, deux dossiers ayant une somme à dix ou onze chiffres.

Alors «promouvoir la valorisation et l’épanouissement de l’employé de l’Etat», ça vaut combien pour le PLR, M. de Senarclens?

(TDG)