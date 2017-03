Fillon ou Macron? Claudine Schmid face à Nicole Castioni

Fillon ou de Macron, président des Français au soir du 7 mai? Claudine Schmid, députée Les Républicains des Français de Suisse et Nicole Castioni, candidate socialiste en 2012, aujourd'hui partisane d'Emmanuel Macron, expliquent les raisons de leur soutien.

Pourquoi je voterai pour François Fillon

Claudine Schmid, députée Les Républicains des Français de Suisse

La France doit-elle se réformer? Son économie doit-elle se libérer? Les Français peuvent-ils se réconcilier?

Travaillé depuis cinq ans, le projet de François Fillon est porté par l’ambition de réformer la France pour qu’elle regagne son rang de puissance économique et politique majeure. Contrairement à ce qui est véhiculé, il ne demande pas des «efforts» aux Français mais de renouer avec la prospérité.

Sur le plan de l’économie, ce projet est fondé sur un diagnostic sans concessions. Il est empreint de sérieux budgétaire. Alors que les taux commencent à monter, il n’est plus tenable de ne pas réduire la dette. Pour cela, François Fillon a non seulement pour objectif de diminuer le poids de la dépense publique, mais aussi de rétablir la compétitivité des entreprises, de libérer toutes les forces de l’économie. Il rétablira la liberté d’entreprendre en simplifiant et en allégeant massivement les normes et la fiscalité pesant sur les entreprises. La simplification passera aussi par la refonte du droit du travail. Celui-ci ne traitera que des normes sociales fondamentales, renvoyant le reste à la négociation.

Pour ce qui est de la réconciliation, les Français sentent bien que le lien social se brise. Les propositions faites vont dans le sens d’une restauration de la cohésion. Elle commence par l’enseignement en le concentrant sur ses missions essentielles: apprendre à lire, écrire, compter et connaître l’histoire de notre pays. Puis en faisant apprendre un métier avec le développement de l’apprentissage.

L’économie libérée et une formation conforme au monde de l’entreprise permettront de renouer avec le plein-emploi, pilier de la cohésion sociale.

Quant à la diplomatie, nous qui vivons hors de France réalisons encore plus que la République française doit redevenir un pays moteur de l’Europe et être à l’initiative sur la scène internationale. Pour cela, le président doit déjà avoir l’expérience des coulisses de la diplomatie mondiale. Seul François Fillon a l’étoffe d’un président.

Après l’élection présidentielle restera dans l’histoire le redressement ou l’affaiblissement de notre pays. Les «histoires», elles, seront oubliées sauf si elles auront servi à poursuivre la politique de gauche – qui conduit 9 millions de personnes à lutter chaque jour contre le déclassement et le désespoir – ou à donner pour la première fois en France le pouvoir à un parti extrémiste.

Parce qu’il y a un drapeau à défendre, parce qu’il y a un peuple qui veut l’alternance, je m’engage pour la France en appelant à voter François Fillon.

Pourquoi je voterai pour Emmanuel Macron

Nicole Castioni, juge au Tribunal criminel de Genève, candidate en 2012 à l'Assemblée nationale française sur la liste socialiste

L’art politique est question d’unité. Platon lui assigne pour fonction ultime de contrecarrer tout ce qui peut désunir et dissoudre une cité. Comment? En rendant compatibles les contraires, sans chercher à mélanger l’huile et l’eau. L’unité est l’ancrage de toute action publique. Ce que l’on appelle le consensus.

La France que nous aimons est depuis des années loin de ce consensus qui pourtant est appelé par beaucoup. Et je crois qu’il est bon, comme le soulignait Axelle Tessandier, déléguée nationale d’En Marche!, que les Français de l’étranger offrent leurs expériences à leur pays d’origine.

La France vue de Suisse donne une image étrange. Un pays magnifique, riche de goûts, d’odeurs et de plaisirs. Mais la France a aussi une autre image, celle d’une société dans l’impasse avec ses SDF, son chômage endémique, ses hôpitaux et ses universités délabrés, sa justice dépassée, sa dette, sa nostalgie de grandeur, avec à droite comme à gauche de bonnes solutions jusqu’ici restées théoriques par absence d’unité.

Prendre exemple sur un pays comme la Suisse n’est certes pas possible en tout. La culture est différente, les institutions aussi. Mais en Suisse, beaucoup de choses marchent, telles que la politique éducative en matière d’apprentissage, la place faite aux handicapés, le respect de la liberté d’entreprendre.

Certes, on nous le répondra, nous sommes un pays riche. La France ne l’est plus. Mais les solutions existent, et ces solutions sont pour moi celles du programme proposé par En Marche!, un programme conçu autour d’une idée qu’en Suisse on connaît bien, celle de la démocratie participative.

Depuis plusieurs mois, dans chaque groupe du mouvement, une réflexion est née, issue des expériences de chacun. Un programme pour les handicapés? Pourquoi ne pas consulter les handicapés eux-mêmes, voir leurs propositions, les étudier et les appliquer? Chacun, ainsi, a pu prendre la parole, retrouver sa place dans la cité, et notre programme, aujourd’hui, est le fruit de cette réflexion.

L’union de pensées différentes, d’origines et de cultures diverses, une union qui enfin, dans cette France qui a perdu foi en elle-même, résonne avec le mot espoir. Le consensus, ce fameux consensus de Platon qui permet à un pays de se réformer, est là, avec une ambition, celle de faire de la France une société ouverte, progressiste, dynamique, avec Emmanuel Macron.

