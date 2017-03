Femmes et hommes, au pluriel

8 mars: journée des droits de la femme, peut-on lire un peu partout. Pourtant, c’est incorrect. Il s’agit de la journée des droits des femmes. La nuance est subtile. Au singulier, au pluriel; à quelle différence pense-t-on? Eh bien, elle est de taille justement. Comment définir la femme? Un être humain de sexe féminin?

C’est un peu réducteur, nous n’avons pas toutes les mêmes besoins. Certaines veulent travailler, d’autres rester à la maison avec leurs enfants ou encore concilier famille et travail. Le même sexe, oui, mais toute une palette d’individus. Autour de moi, les modèles varient. Ma grand-mère, femme au foyer avec trois enfants; ma mère, qui n’a arrêté de travailler que cinq semaines (dont deux de vacances) le temps de me voir naître avant de repartir au bureau; et ma tante, qui a une vie remplie et épanouissante, sans avoir eu d’enfants. Chacune a eu son parcours, chacune est une femme forte dont je peux m’inspirer.

Mais que signifie être une femme? Chacune, ou même chacun, y va de son avis. Une chose est sûre: il n’y a pas de définition universelle. On n’est pas moins femme parce que l’on choisit le travail plutôt que la famille. On n’est pas non plus un être inférieur parce que l’on choisit de consacrer sa vie à s’occuper de sa famille. Chaque femme a le droit de se réaliser, de suivre le destin qu’elle s’est choisi.

Tout choix est louable tant qu’il correspond à un désir personnel et non à une obligation imposée par d’autres. Cette vision s’applique aussi aux hommes, par ailleurs. En ce jour particulier pour les femmes, plutôt que de seulement crier à l’inégalité salariale, problème fort complexe que beaucoup tendent à simplifier à l’extrême, je préfère demander d’abord une autre égalité de traitement. Avant de regarder les gens à travers le prisme de leur sexe, de leur genre, tâchons de les voir avant tout comme des individus avec une multitude de nuances.

En interrogeant notre entourage, on découvre des jeunes qui veulent des enfants, l’excluent ou, encore, demeurent indécis. Cette diversité d’opinions est présente chez les hommes comme chez les femmes. Certains poursuivront une réussite forcément professionnelle, d’autres aspirent à tenir la chair de leur chair dans leurs bras. Une femme ne devrait pas être pénalisée durant sa carrière pour la raison que son corps lui permet d’enfanter ou bien un homme ridiculisé parce qu’il veut réduire son temps de travail pour s’occuper de sa famille. Notre sexe contribue essentiellement à notre identité, je ne le nie pas.

Que l’on nous juge avant tout pour ce que l’on est et non pour ce que l’on a. Ceci n’est que la réflexion d’une jeune fille de 19 ans. J’accepte que l’on me qualifie d’inexpérimentée et d’idéaliste. Je ne veux pas vous convaincre qu’un modèle est forcément meilleur qu’un autre ou que mes idées sont préférables. Faites-en autant: laissez vivre paisiblement ceux qui ne sont pas de votre avis. Acceptez les femmes et les hommes, bref, les êtres humains, dans leur pluralité. (TDG)