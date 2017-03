FIFOG 12e! Un dialogue sans concession

A l’heure des incompréhensions et de la violence aveugle qui monte en puissance dans le monde, les rapports entre l’Occident et les pays d’Orient deviennent de plus en plus troubles. Notre monde n’a jamais été d’une stabilité absolue. Des périodes sont pourtant plus turbulentes, voire inquiétantes, que d’autres. Nous en vivons une. Celle-ci présente un aspect particulièrement déroutant, avec l’accélération de l’horloge des nouvelles et la multiplication des canaux qui diffusent des récits.

Les lectures politiques et médiatiques dominantes offrent souvent une vision biaisée de la réalité. Soit en flirtant avec l’angélisme, soit en vilipendant sans réserve et surtout sans connaître. J’en veux pour preuve le nombre très réduit d’«experts» formatés, que l’on retrouve bientôt quotidiennement dans plusieurs médias. Parallèlement, les incantations et rumeurs font florès. Les replis identitaires se multiplient. Les méfiances se développent. Le dialogue est souvent absent. S’ensuit que la violence affleure dans bien des lieux, quand elle n’explose pas.

Les lectures politiques et médiatiques dominantes offrent souvent une vision biaisée de la réalité.

Notre festival, parmi d’autres événements culturels et sociaux, souhaite contrer ces tendances morbides. Nous proposons des points de vue, parfois tranchés, et cherchons les débats. Nous savons que seules les rencontres, même très animées, ouvrent des perspectives d’avenir sans barbarie. Il est stupide de prétendre ou vouloir aimer tout le monde. Il est en revanche indispensable d’accepter les différences, même lorsqu’elles nous paraissent peu compréhensibles. Ce qui n’entraîne pas un acquiescement à l’inacceptable. Bien au contraire. Les contenus des espaces physiques, sociaux, culturels, spirituels et même religieux dans lesquels nous entendons vivre doivent impérativement résulter d’un vaste débat démocratique.

Le Festival international du film oriental de Genève ouvre une fenêtre artistique authentique sur l’Orient, portée par des voix d’artistes, hommes, femmes et enfants. Cette ouverture est destinée à un large public et promeut le dialogue culturel, notamment en direction de la jeunesse. Celle-ci est particulièrement bousculée par l’inintelligibilité de certaines gouvernances et l’attrait d’idéologies rassurantes même si monstrueuses. C’est là que le rôle du FIFOG n’est pas négligeable.

Cherchant ainsi à rapprocher les peuples et les cultures, le FIFOG présente des films en provenance d’Orient et d’Occident, notamment de jeunes aux idées fraîches et impertinentes: près de 100 projections, 60 invités et autant de débats sur plus de 25 lieux, dont plusieurs communes, ainsi qu’un programme pédagogique, des expositions et des débats dans des institutions académiques. Dans le contexte actuel, le FIFOG est une manifestation cinématographique incontournable dans le paysage culturel de la Suisse romande. Le FIFOG, festival modeste dans ses moyens mais ambitieux dans ses espoirs, souhaite jouer la carte de la vie. Nous nous réjouissons de vous rencontrer. (TDG)