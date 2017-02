Excédents allemands: Trump a raison!

Donald Trump met en garde l’Allemagne pour les mêmes raisons qui poussaient l’administration Obama à qualifier le pays de danger pour l’économie globale: dans un rapport d’octobre 2016, le Trésor stigmatisait une balance des paiements allemande – excédentaire à hauteur de 7% de son PIB – responsable d’«exporter la déflation à travers la zone euro et l’économie mondiale».

Pour se justifier, les responsables allemands se bornent à invoquer les mêmes arguments éculés. Leurs excédents refléteraient leur excellente compétitivité. La déflation serait bénéfique pour la périphérie européenne car elle contraindrait les «cigales» aux sacro-saintes réformes structurelles.

Pas un mot en revanche sur leur consommation intérieure, qui a progressé d’à peine 0,8% l’an dernier. Elle se traduit par une envolée supplémentaire de leurs excédents. Et reflète l’absence de motivation des autorités allemandes à soulager la périphérie européenne en pleine cure d’austérité. L’Europe a désespérément besoin d’une progression de l’inflation et de la consommation allemandes qui, seules, permettront de lutter contre la déflation rampante induite par les dévaluations intérieures de la périphérie. Après tout, l’Allemagne elle-même n’a pu réussir dans la mise en place de ses propres réformes structurelles (lois Härtz) que grâce à une demande et à une inflation alors robustes dans le reste de l’Europe. Pourquoi ne joue-t-elle pas à présent le jeu de l’union monétaire et de la solidarité? Donald Trump a raison de condamner la posture allemande, qui doit impérativement rééquilibrer son économie afin de permettre à l’Europe – et au reste du monde – de respirer.

