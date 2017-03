En attendant la «Fed»

Encore une semaine que l’on a passée sur les marchés financiers en attendant «quelque chose». Parfois je me demande si l’on n’attend pas quelque chose d’improbable, un yéti qui débarque sur le «floor» de Wall Street pour nous dire quoi faire ou un politicien français qui ressemblerait vraiment à un futur président. La semaine aura été décevante.

Pourtant, on attendait Draghi – plus communément appelé Super Mario – qui était censé nous révolutionner l’Europe, jeudi après-midi. En effet, les chiffres inflationnistes publiés dans la région depuis quelques semaines laissent supposer que le plombier de l’Europe pourrait devoir se poser des questions sur l’avenir de son «QE» – cette avalanche de liquidités destinées à faire repartir le Vieux-Continent. On avait presque commencé à se demander s’il ne serait pas obligé de changer son fusil d’épaule… en remontant les taux ou, en tout cas, en tentant de freiner l’inflation.

Nous avons passé la semaine à attendre non pas le vendredi pour partir skier, mais le jeudi pour voir si Super Mario était capable de nous résoudre l’équation taux-inflation-avenir de l’Europe. Il est alors monté sur le podium et puis il a dit «y a pas l’feu au lac, debleu!» ou quelque chose d’approchant. En résumé, il ne monterait pas les taux, il ne lutterait pas – en tout cas, pas encore – contre l’inflation et nous, pauvres investisseurs, nous n’aurions plus que les chiffres de l’emploi américain pour trouver notre voie. Ces derniers ont été «en ligne» avec les attentes. Ce qui fait qu’à la fin; Draghi ne change rien, les chiffres de l’emploi non plus.

En revanche nous savons déjà que c’est la Réserve fédérale américaine qui est entrée dans le poste de pilotage et qui tient donc notre destin en main. Un seul chiffre: il y a 86% de chances que Washington monte le niveau des taux la semaine prochaine. On va passer une partie de la semaine à attendre.

* Fondateur du site Investir.ch (TDG)