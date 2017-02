Emmanuel Macron ou l’art de la démarque

Macron sera-t-il le premier candidat, depuis longtemps, à remporter une élection présidentielle au centre? A priori, le centre est une bonne position si on mord à droite et à «gauches» sans bouger du point d’équilibre. Mais le problème des candidats centristes jusqu’ici – prenons Bayrou en 2007 et 2012 – c’est qu’ils finissent par pencher un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Ils s’aliènent alors une partie de leur public. Macron n’aliène personne, captant jusqu’au centre de la droite et jusqu’au centre de la gauche. Il y parvient parce qu’il ne dévoile aucune position qui pourrait le marquer et générer des pertes plutôt que des partisans. On lui reproche son manque de programme, mais c’est sa force.

Pour l’emporter, il lui faut rester un candidat purement projectif, non positionnel, jusqu’au soir du premier tour. Les autres candidats sont marqués. On sait qui ils sont. On peut les situer. On connaît exactement leurs limites, là où ils commencent à empiéter sur l’identité politique du concurrent. De Macron, on ne cerne pas exactement le territoire. Parce qu’il ne l’a pas marqué. Bayrou énonçait de nombreux thèmes pour se rendre visible. Macron fait l’inverse et est d’autant plus efficace. Macron est élastique, furtif, ambigu. Il est neutre.

Les cyberattaques russes, en voulant l’attaquer sur son homosexualité, pensant crisper une opinion conservatrice, ont minablement échoué. On se moque de ses tendances sexuelles. La question n’est pas là. Il s’en est moqué lui-même. Il est neutre. L’un et l’autre, l’un ou l’autre, peu importe. Il ne se marquera pas plus sur ce terrain-là que sur un autre. Les autres candidats, dans leur style même, sont rigides et plutôt clairs, dotés de marqueurs forts. Ils s’autolimitent. Macron fera-t-il triompher la politique post-identitaire? (TDG)