Donald Trump, ce héros des Bourses

Ça fait des semaines que je regarde les nouvelles financières en espérant qu’il va «vraiment» se passer quelque chose dans le monde de la finance, qu’on puisse commencer à parler d’un autre sujet que celui de Trump et de son œuvre. Qu’on commence à regarder ailleurs que sur la Maison-Blanche. J’ai tant envie qu’on parle d’autre chose que de politique que je serais prêt à échanger cette hausse permanente et ennuyante par un retour du Grexit.

Mais que nenni, encore une fois la semaine dernière a été placée sous le signe de Trump. Deux semaines ou presque qu’il nous balade avec sa réforme fiscale qui va révolutionner l’économie. Cette réforme fiscale aura semble-t-il de quoi faire pâlir RIE III, pour autant qu’elle ait été acceptée.

Pour le moment nous n’avons rien de concret, mais le marché n’en demande pas tant. Il se contente d’être logique. Si l’on part du principe que les marchés sont la représentation de la santé des entreprises cotées en Bourse, on imagine assez mal que le projet de Donald Trump desserve ces dites entreprises. A partir de là, on peut penser qu’une bonne nouvelle nous attend.

C’est en tous les cas ce que le président nous laisse entendre à coups de tweets réguliers et bien sentis. On le connaît.

En attendant la réforme, on monte. On n’y croit pas vraiment, puisque l’on aime se faire mal en se disant «que la fin de la hausse est proche», mais le marché monte quand même. Et en montant, il fait battre des records à Donald Trump, puisque le Dow Jones n’est jamais autant monté dans les trente premiers jours d’un mandat présidentiel depuis Roosevelt en 45. Qu’on le veuille ou non, Donald Trump écrit l’histoire – boursière en tous les cas.

(TDG)