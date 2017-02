Digitalisation pour banques locales

La digitalisation est un processus qui touche tous les milieux, tous les domaines d’activité. C’est un phénomène progressif, lié à Internet, qui transforme les relations commerciales et sociales. La banque n’échappe pas à cette évolution. Pour les établissements locaux également, c’est un axe stratégique fort de développement pour les années à venir. Les incidences sont multiples par la mise en ligne de nombreuses prestations, accessibles facilement depuis son ordinateur, sa tablette ou son smartphone. Pour le client, c’est le confort de ne pas devoir se plier aux horaires d’ouverture des guichets. Cela va dans le sens de la proximité et de la convivialité, chères aux banques locales. C’est un service complémentaire à leur dense réseau de points de vente et de bancomats. Les habitudes de consommation changent. La circulation de l’argent passe de plus en plus par les réseaux informatiques, notamment chez Raiffeisen, par le biais des 1670 bancomats répartis aux quatre coins du pays, qui complètent les 977 points de vente. Les clients recourent aussi de plus en plus à l’e-banking, avec 1 145 000 contrats à la fin de 2016, en hausse de 8,9% sur un an.

L’automatisation et la digitalisation permettent de faire évoluer le service à la clientèle dans les points de vente où les collaborateurs peuvent davantage se consacrer au conseil et se spécialiser. Les tâches évoluent vers un conseil plus professionnel et personnalisé. A noter que le nombre des collaborateurs n’a pas diminué, bien au contraire.

Outre des versions toujours plus performantes de l’e-banking, les clients se voient proposer de nombreuses nouvelles applications. Ainsi, depuis l’an dernier, la solution gratuite Paymit permet à l’utilisateur d’envoyer, de demander et de recevoir de l’argent à tout moment par l’intermédiaire de son smartphone. De même, les clients peuvent désormais conclure une hypothèque en ligne. A cela s’ajoute la possibilité de vérifier l’identité par vidéo. Pour l’ouverture d’un compte par exemple. L’offre digitale ne cesse de s’élargir en direction d’une offre de service (en ligne et hors ligne) complète. La digitalisation est clairement un axe stratégique fort du développement à venir. * Membre de la direction de Raiffeisen Suisse (TDG)